Tác phẩm tham gia Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII – 2026) Vững vàng "thế trận lòng dân" ở miền biên viễn Hải Sơn

Nhờ sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương xã Hải Sơn, Đồn Biên phòng Pò Hèn và sự đồng lòng của người dân vùng biên, từng tấc đất thiêng liêng luôn được gìn giữ bình yên, chủ quyền quốc gia được bảo vệ trọn vẹn. Sức mạnh ấy bắt nguồn từ khối đại đoàn kết, từ "thế trận lòng dân" sâu sắc, kết hợp hài hòa giữa quốc phòng và xã hội để bảo vệ vững chắc biên cương.

Mạch ngầm ý chí bám biên giữ đất

Trong cái nắng chênh chao của chiều biên viễn, tôi ngồi nghe ông Phùn Văn Huy, một trong những người dân đầu tiên xây dựng làng mới Pò Hèn kể về những ngày gian khó chưa xa.

Pò Hèn từng là "tọa độ lửa" và được ví là nơi "rừng thiêng, nước độc". Gia đình ông Huy cùng 12, 13 hộ khác đã rời bản Vày Kháy (bản của người Dao Thanh Y) để ra vùng biên Pò Hèn lập bản. Trước khi đón dân ra, cấp ủy và chính quyền xã đã phối hợp cùng những người lính biên phòng rà phá bom mìn, dọn dẹp từng vật cản để giúp dân dựng nhà. Những ngày đầu, mọi phương tiện đều thiếu thốn, cấp ủy, chính quyền cùng bộ đội Đồn Biên phòng 15 (nay là Đồn Biên phòng Pò Hèn) giúp gia đình ông và các hộ dân vận chuyển đồ, dựng lán, làm nhà. Sự đoàn kết gắn bó giữa cấp ủy chính quyền – biên phòng và người dân đến nay đã xây dựng nên một Pò Hèn, một Hải Sơn giàu có và trù phú. Sau này, với vai trò là Phó Chủ tịch xã Hải Sơn, ông Huy sát cánh cùng bà con tập trung phát triển kinh tế và tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chủ quyền quốc gia, phòng chống buôn bán người… Đặc biệt là giáo dục tư tưởng cho người dân nói chung và người dân tham gia tổ tự quản đường biên cột mốc về ý nghĩa thiêng liêng của nhiệm vụ mình đang làm.

Nhìn về phía cột mốc 1347(2) với vẻ tự hào hiện rõ trong ánh mắt, ông Huy chia sẻ rằng chính sự ấm no của người dân là sợi dây gắn kết họ với mảnh đất này. Khi dân đã yên tâm bám bản, cùng kề vai sát cánh với cấp ủy chính quyền và bộ đội biên phòng nơi biên thùy, thì sức mạnh của khối đại đoàn kết quân dân ấy sẽ trở thành bức tường thành vững chãi nhất, giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của quê hương.

Ông Phùn Phú Nam - cũng là người dân đầu tiên của làng mới Pò Hèn không khỏi rưng rưng khi nhắc về một thời gian khó. Từ một vài nóc nhà đơn sơ thuở ban đầu, Pò Hèn nay đã san sát nhà cao cửa rộng, đường nhựa, bê tông chạy đến từng thôn, bản, có hộ đã mua được ô tô…

Đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới.

Sự hồi sinh của vùng đất này không đến từ phép màu, mà từ bàn tay lao động cần cù, từ sự "trao quyền" của cấp ủy, chính quyền địa phương đến sự sát cánh của những người lính biên phòng giúp dân con giống, cây giống và hướng dẫn cách canh tác, nuôi trồng…

Gia đình ông Nam, được giao 3ha rừng trồng quế và keo, mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi vụ. Trong làng nhiều gia đình khác cũng được giao rừng để phát triển kinh tế.

Nếu sự kiên định của thế hệ đi trước là những "rễ già" bám đất, thì những người trẻ như Phùn Ngọc Bích lại là những mầm xanh tiếp nối mạch ngầm ý chí ấy. Sau khi tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia, từ bỏ hào hoa của phố thị, Bích chọn trở về miền biên thuỳ Hải Sơn.

Tại xã, Bích không chỉ làm chuyên môn mà còn tích cực tham gia công tác trong Chi hội phụ nữ thôn. Cô cùng chị Nguyễn Thị Thùy Dương – Chủ tịch Hội LHPN xã Hải Sơn tận dụng công nghệ, lập các nhóm trên Facebook, Zalo quảng bá giới thiệu và tiêu thụ sản vật địa phương cho chị em.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, Bích còn cùng Hội LHPN xã và các chiến sĩ biên phòng kiên trì tổ chức các buổi tuyên truyền cho bà con về ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình…

Những con người Pò Hèn cùng với trồng quế, trồng keo để phát triển kinh tế còn biết tận dụng những thế mạnh của địa phương để làm du lịch. Hoa sim là đặc trưng của vùng biên Hải Sơn mọc khắp nẻo biên cương đã được gia đình anh em Nịnh Văn Sáng, Nịnh Văn Dìn quy hoạch thành một đồi sim bạt ngàn để phát triển du lịch. Vào tháng 4 – 5 hằng năm, lễ hội hoa sim biên giới lại đón tiếp nhiều đoàn khách du lịch ghé thăm.

Khi mỗi người dân ở vùng biên ải này đều ý thức rằng "mình lùi một bước, biên cương trống một dặm", họ đã quyết tâm ở lại bám biên giữ đất. Ý chí “bám biên" đã biến vùng đất lửa trở thành những đồi sim trù phú, những rừng quế tỏa hương mang lại đời sống ấm no, sung túc…

Bức tường thành lòng dân vững chắc

Sức mạnh của Pò Hèn hôm nay không chỉ được tiếp lửa từ sự anh dũng kiên trung của những người đã ngã xuống mà còn được dệt nên từ sợi dây liên kết máu thịt giữa quân và dân. Tại Đồn Biên phòng Pò Hèn, tình yêu Tổ quốc hiện hữu trong những mâm cơm đầm ấm, dưới tiếng học bài của những đứa trẻ "Con nuôi Đồn Biên phòng" và trên bước chân vui của những đứa trẻ được "Nâng bước em đến trường"…

Hình ảnh cô bé Chìu Thu Hương, con nuôi của đồn, cứ mỗi lần thấy "người cha biên phòng" đến nhà lại vui mừng tíu tít. Và những "người cha" biên phòng ấy giữa ánh đèn núi rừng biên cương cần mẫn lật từng trang sách dạy con học bài như minh chứng cho sự gắn kết máu thịt quân dân. Người lính quân hàm xanh không chỉ giữ đất, giúp dân phát triển kinh tế mà còn giữ gìn và ươm những mầm xanh hy vọng cho vùng biên.

"Tiết học biên cương" tại các cột mốc chủ quyền quốc gia là một tiết học đặc biệt mang nặng cảm xúc. Ở lớp học đó không bảng đen, không phấn trắng. Ở đó, lớp học là đường biên, cột mốc là giáo cụ và người thầy chính là các chiến sĩ biên phòng.

Một tiết học biên cương.

Trung tá Nguyễn Thế Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Hèn, chia sẻ: "Tiết học biên cương không phải là những kiến thức khô khan, mà là trải nghiệm thực tế, giúp các em nhận thức sâu sắc và trực quan nhất về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, các em cảm nhận rõ ràng về ý nghĩa của hai chữ biên cương bằng chính đôi mắt, đôi tai và cảm xúc chạm tới trái tim mình".

Trung tá Nguyễn Thế Cường cũng cho biết thêm, giữ vững chủ quyền biên giới là một sứ mệnh thiêng liêng, thường trực và luôn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính. Thấu hiểu được điều đó, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã chủ động sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền xã Hải Sơn khơi dậy sức mạnh từ nội lực nhân dân qua các mô hình nông dân tự quản đường biên, cột mốc. Triển khai các mô hình phát triển kinh tế giúp dân ổn định cuộc sống yên tâm bám biên. Bộ đội Đồn Biên phòng Pò Hèn đã trực tiếp hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, canh tác vườn cây; triển khai chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; hỗ trợ học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi Đồn Biên phòng"…

Cũng nhờ các mô hình trên đã góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế của các hộ nông dân ở khu vực biên khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, họ có cuộc sống ổn định, gắn bó với quê hương và tích cực tham gia cùng chính quyền, Bộ đội bảo vệ cột mốc, đường biên.

Không những thế, Bộ đội biên phòng còn phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ thôn biên giới. Các đảng viên được phân công thường xuyên dành thời gian đi cơ sở, xuống từng hộ dân nắm tình hình địa bàn quản lý. Từ đó, tham mưu các chi bộ, cấp ủy xã đưa ra nghị quyết sát tình hình, nhất là những nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng quản lý.

Đây chính là bước cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, thắt chặt và làm sâu sắc hơn mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền luật biên phòng

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là làm sao để mỗi nếp nhà, mỗi người dân có cuộc sống ấm no. Mỗi người dân chính là "Cột mốc sống", cùng nhau xây dựng nên bức tường thành lòng dân vững chãi nhất để bảo vệ Tổ quốc", Trung tá Cường chia sẻ.

Pò Hèn hôm nay, hoa đã nở trên mảnh đất từng là "tọa độ lửa" năm xưa. Đó không chỉ là hoa sim, mà còn là hoa của hạnh phúc, của sự ấm no và lòng kiên trung bất khuất. Từ những việc làm nhỏ bé như trồng một gốc quế, chăm một đồi sim, cho đến bước chân em thơ đến trường hòa cùng nhịp chân tuần tra của người lính biên phòng ngày đêm chắc tay súng... tất cả đang lặng lẽ kết tinh thành sức mạnh biên cương bất khả xâm phạm đến muôn đời.

Với những thành tích xuất sắc, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tháng 12/1979, đơn vị vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lần thứ nhất; đến năm 2000, tiếp tục được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý này vì có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, xây dựng bản làng, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc nơi đồn đóng quân, cùng nhiều Huân chương Chiến công và Bằng khen của Chính phủ, các cấp.