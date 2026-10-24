Tối nay 24/10: Công diễn và trao giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, tối nay 24/10, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh (phường Hạ Long), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức chương trình công diễn, trao giải Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026.

Hội diễn là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026).

Màn hát múa "Việt Nam kiêu hãnh" do đội nghệ thuật quần chúng Công ty Than Hòn Gai biểu diễn tại đêm khai mạc hội diễn.

Diễn ra từ ngày 19/10, hội diễn quy tụ hơn 1.000 ca sĩ, diễn viên không chuyên thuộc 26 đoàn nghệ thuật quần chúng trong Tập đoàn và đại diện thành phố Quảng Ninh, mang đến 146 tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng về thể loại và hình thức biểu diễn. Các tiết mục phản ánh sinh động đời sống lao động, tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của người thợ mỏ, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan, khát vọng cống hiến của các thế hệ công nhân ngành Than.

Chương trình công diễn và trao giải không chỉ là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc của hội diễn, mà còn hứa hẹn mang đến cho khán giả một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc với những tiết mục đặc sắc, lan tỏa tình yêu âm nhạc, thể hiện tài năng, sự sáng tạo và đời sống tinh thần phong phú của người lao động TKV.

Chương trình công diễn và trao giải hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h10 trên các kênh QTV1, QTV3, VTVgo và livestream trên fanpage của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh.