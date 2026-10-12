Đồn Biên phòng đảo Trần: Đồng hành cùng ngư dân bám biển

Giữa trùng khơi sóng gió, CBCS Đồn Biên phòng đảo Trần (BĐBP Quảng Ninh) luôn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; là điểm tựa vững vàng, đồng hành cùng ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đồn Biên phòng đảo Trần tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Đồn Biên phòng đảo Trần được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển và giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới biển đảo. Quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng.

Đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân sự, công an, chính quyền địa phương và các đơn vị đóng quân trên đảo, kịp thời trao đổi thông tin, xử lý nhanh, hiệu quả mọi tình huống phát sinh liên quan đến an ninh, chủ quyền và các hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển đơn vị quản lý.

Cán bộ Đồn Biên phòng đảo Trần giúp ngư dân treo cờ Tổ quốc trên phương tiện tàu thuyền.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên vùng biển đảo được phân công phụ trách, với 85 lượt tổ, 85 lượt phương tiện và 765 lượt CBCS tham gia tuần tra (tăng 13 lượt tổ, 13 lượt phương tiện và 90 lượt CBCS so với năm 2025).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các quy định khi hoạt động trên biển được đơn vị triển khai sâu rộng. Đồn đã cử 16 lượt tổ với 52 CBCS xuống địa bàn, tổ chức 16 buổi tuyên truyền pháp luật cho 347 lượt người; tập trung phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam và các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Qua đó, đơn vị đã trực tiếp tuyên truyền chống khai thác IUU cho 414 lượt người trên 125 lượt tàu cá; trao tặng 200 cờ Tổ quốc, 25 ảnh Bác Hồ và 250 tờ rơi. Vận động ngư dân tích cực tham gia các tổ tàu thuyền an toàn, tự quản ngư trường, bến bãi, trở thành những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền biển đảo.

CBCS Đồn Biên phòng đảo Trần tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo.

Đi đôi với công tác vận động, đơn vị kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Qua tuần tra, Đồn đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ/1 đối tượng/1 phương tiện vi phạm về neo đậu trong lãnh hải Việt Nam, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng theo Nghị định 162/2023/NĐ-CP. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Hải đội 2 và Tổ tuyến số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) phát hiện, bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng/3 phương tiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng theo quy định.

Đặc biệt, công tác cứu nạn, cứu hộ luôn được đơn vị triển khai kịp thời, sẵn sàng ứng cứu ngư dân trong mọi điều kiện thời tiết bất lợi. Nhờ những nỗ lực không ngừng, năm 2026, đơn vị đã tham mưu đề xuất khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND các cấp ghi nhận, biểu dương.

CBCS Đồn Biên phòng đảo Trần tuyên truyền cho ngư dân các quy định về khai thác thuỷ sản.

Để thúc đẩy chuyển đổi số, đơn vị đã triển khai mô hình “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, hướng dẫn người dân sử dụng “Hòm thư điện tử tố giác tội phạm ẩn danh”, thực hiện dán 8 mã QR tố giác tội phạm trên địa bàn và 31 phương tiện. Đồng thời, Đồn Biên phòng đảo Trần triển khai quy trình, thủ tục đăng ký xuất, nhập bến qua mã QR (bố trí 8 mã QR trên đảo và 32 phương tiện tàu cá), tạo thuận lợi tối đa cho ngư dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện và địa bàn.

Trung tá Hoàng Cương, Chính trị viên Đồn Biên phòng đảo Trần, cho biết: “Đơn vị xác định việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm. Ngư dân an toàn, bám biển lâu dài thì chủ quyền biển đảo càng được giữ vững. Đồn luôn duy trì lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống thời tiết bất lợi”.