Trao sự sống, nhận yêu thương

“Mỗi giọt máu cho đi là thêm một cơ hội sống được trao lại” - thông điệp nhân văn ấy đang lan tỏa mạnh mẽ qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đằng sau hàng chục nghìn đơn vị máu được tiếp nhận mỗi năm là biết bao câu chuyện về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Từ những "giọt hồng" được trao đi, hàng nghìn người bệnh đã được tiếp thêm sự sống và niềm hy vọng. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Những nghĩa cử cao đẹp

Tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất mỏ - Kết nối dòng máu Việt” do Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại phường Hạ Long vào tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tình nguyện viên và nhân dân đã tới tham gia hiến máu. Trong dòng người ấy, có gia đình anh Trịnh Hải Hà và chị Vũ Thị Dung (khu Hà Lầm 6, phường Hà Lầm), là gia đình tiêu biểu nhiều năm liền tích cực với 24 lần tham gia phong trào hiến máu tình nguyện của địa phương.

Phong trào hiến máu tình nguyện tại Quảng Ninh ngày càng phát triển sâu rộng, trở thành hoạt động nhân đạo thường xuyên.

Không chỉ hiến máu nhiều lần, anh Hà và chị Dung còn trở thành "cầu nối" vận động người thân, bạn bè và đồng nghiệp tham gia các chương trình hiến máu. Với anh Hà, hiến máu không chỉ là trao đi một phần máu của mình mà còn là trao niềm tin, hy vọng cho những bệnh nhân đang cần. Anh Trịnh Hải Hà chia sẻ: Hiến máu là một việc làm rất bình thường, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Mỗi lần tham gia, tôi cũng chỉ có một suy nghĩ là sẽ tiếp được “sức khỏe” cho người bệnh đang cần máu để giành lại sự sống. Chỉ cần còn đủ sức khỏe thì tôi tiếp tục hiến máu. Tôi mong có thêm nhiều người cùng tham gia, để nguồn máu dự trữ luôn sẵn sàng cứu giúp được những người bệnh đang cần.

Câu chuyện của gia đình anh Hà là một trong rất nhiều những câu chuyện đẹp đang được viết nên mỗi ngày từ phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nếu như trước đây, hoạt động hiến máu chủ yếu diễn ra ở các đô thị thì nay phong trào đã lan tỏa tới nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng biển, hải đảo.

Gia đình anh Trịnh Hải Hà và chị Vũ Thị Dung, khu Hà Lầm 6 được vinh danh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026.

Mới đây, tại xã đảo Cái Chiên, chương trình "Hành trình tri ân - Chăm sóc sức khỏe - Sẻ giọt hồng - Kết nối yêu thương" do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cái Chiên phối hợp với Bệnh viện Bãi Cháy và Câu lạc bộ Giọt hồng Đất Mỏ lần đầu tổ chức tại địa phương này, đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Không chỉ mang đến các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tri ân người có công, chương trình còn mở ra cơ hội để người dân trên đảo trực tiếp tham gia hiến máu cứu người ngay tại địa phương. Hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo cùng khách du lịch đang nghỉ dưỡng tại đây. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 53 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Anh Đàm Hải Linh (du khách Hà Nội) cho biết: Đây là chuyến nghỉ lễ rất ý nghĩa đối với gia đình tôi. Tình cờ biết đến chương trình hiến máu khi đang cùng gia đình nghỉ dưỡng tại Cái Chiên, tôi đăng ký tham gia ngay. Tôi nghĩ, dù mình là khách du lịch nhưng vẫn có thể đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng. Hy vọng có thêm nhiều chương trình như thế này để lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng.

Theo ông Đồng Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cái Chiên, đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện và chương trình nhận được sự hưởng ứng của người dân và du khách. Điều đó cho thấy tinh thần nhân ái luôn hiện hữu ở mọi nơi. Đây sẽ là tiền đề để địa phương tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình hiến máu trong thời gian tới, góp phần kết nối cộng đồng và chia sẻ yêu thương.

Gia đình chị Phạm Thị Hồng Tươi (khu Giếng Đáy 3, phường Việt Hưng) là một trong những "hạt nhân" tiêu biểu trong phong trào hiến máu với 24 lần hiến máu và 9 lần hiến tiểu cầu.

Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện của Quảng Ninh nhiều năm qua không chỉ dừng lại ở các đợt phát động thường niên, mà đã trở thành hoạt động nhân đạo thường xuyên với sự tham gia của đông đảo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và các câu lạc bộ tình nguyện, mang lại nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Các địa phương: Uông Bí, Cẩm Phả, An Sinh, Hà Tu, Hoành Bồ, Yên Tử, Quảng Yên, Quảng Tân đã tiếp nhận 1.673 đơn vị máu; các nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, Hà Khánh, Mông Dương thu được 480 đơn vị máu; Điện lực Quảng Ninh, Đại học Công nghiệp cơ sở 2, Công ty Than Núi Béo, Công ty TCL, Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long thu được 748 đơn vị máu; Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh, Trường Đại học Hạ Long tổ chức ra quân hiến máu tình nguyện thu được 460 đơn vị máu… Đặc biệt, hệ thống các bệnh viện trong tỉnh, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống 24 giờ tiếp nhận hơn 2.137 đơn vị máu, góp phần quan trọng bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác hay nơi cư trú, phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Mỗi người hiến máu đến mang mong muốn được góp một phần máu nhỏ bé để cứu sống người khác. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức 66 đợt hiến máu, thu hút 18.382 người hưởng ứng, có 15.763 người đăng ký hiến máu và đã tiếp nhận 13.852 đơn vị máu, đạt hơn 55% kế hoạch năm.

Lan tỏa phong trào vì cộng đồng

Hiến máu tình nguyện không chỉ là hoạt động nhân đạo đơn thuần mà còn trở thành phong trào xã hội sâu rộng, được duy trì thường xuyên và ngày càng chuyên nghiệp. Từ những đợt vận động theo chiến dịch đến hoạt động hiến máu đột xuất, hiến máu nhắc lại, hàng nghìn người dân luôn sẵn sàng sẻ chia những giọt máu hồng, góp phần xây dựng "Ngân hàng máu sống" vì sức khỏe cộng đồng.

Người dân xã Cái Chiên tham gia hiến máu tình nguyện.

Để phong trào ngày càng phát triển bền vững, Hội Chữ thập đỏ tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND (ngày 3/2/2026) về tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu phấn đấu hằng năm có tối thiểu 1,8% dân số toàn tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện, qua đó bảo đảm nguồn máu ổn định phục vụ công tác điều trị và cấp cứu.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ban hành kế hoạch năm 2026, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, đơn vị với mục tiêu vận động 25.000 đơn vị máu trong năm; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền hiến máu tình nguyện với vận động hiến mô, hiến bộ phận cơ thể người.

Nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, nhiều chương trình, chiến dịch quy mô lớn tiếp tục được duy trì, như: Lễ hội Xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Những giọt máu hồng hè, Hành trình Đỏ - Giọt hồng Đất Mỏ - Kết nối dòng máu Việt…, thu hút đông đảo CBCCVC, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia.

Đặc biệt, những năm gần đây, phong trào hiến máu không chỉ dừng lại ở các đợt vận động tập trung mà còn hình thành nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như các Câu lạc bộ: Ngân hàng máu sống 24 giờ, Giọt hồng Đất Mỏ, Người có nhóm máu hiếm tỉnh Quảng Ninh… Các câu lạc bộ là lực lượng nòng cốt trong việc hiến máu đột xuất, sẵn sàng có mặt bất cứ thời điểm nào khi các cơ sở y tế cần máu cấp cứu.

Hiện thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, nhu cầu sử dụng máu trong điều trị ngày càng tăng. Máu và các chế phẩm từ máu vẫn chưa thể sản xuất bằng công nghệ mà chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh. Vì vậy, việc xây dựng nguồn người hiến máu thường xuyên, ổn định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế.

Khách du lịch tham gia hiến máu tình nguyện tại xã đảo Cái Chiên, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia với cộng đồng.

Ông Lý Văn Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh, cho biết: Kết quả của công tác hiến máu đã đạt được không chỉ thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, mà còn cho thấy tinh thần nhân ái đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thiết thực. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh, mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia trong xã hội. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, mở rộng đối tượng tham gia, xây dựng lực lượng người hiến máu tình nguyện thường xuyên, góp phần hoàn thành mục tiêu tiếp nhận trên 25.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Mỗi giọt máu cho đi đều mang theo hy vọng sống của người bệnh đang cần được cứu chữa. Với mục tiêu phấn đấu hằng năm có tối thiểu 1,8% dân số tham gia hiến máu tình nguyện, tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, xây dựng lực lượng người hiến máu thường xuyên, an toàn và bền vững. Với sự chung tay của cả cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện đang ngày càng lan tỏa, để mỗi "giọt hồng" được trao đi sẽ cứu sống được người bệnh.