Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm tập trận Mỹ - Hàn

Triều Tiên ngày 6/8 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, chỉ vài ngày trước khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự thường niên mà Bình Nhưỡng luôn coi là cuộc diễn tập cho một cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Lá cờ Triều Tiên tung bay trên tháp cờ cao 160 m tại làng Gijungdong của Triều Tiên, nhìn từ làng Taesungdong trong Khu phi quân sự (DMZ) ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa được phóng từ khu vực thành phố ven biển Wonsan ở phía Đông Triều Tiên vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương). Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường giám sát và phối hợp chặt chẽ với Mỹ, Nhật Bản để theo dõi tình hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết tên lửa rơi xuống vùng biển phía Đông Triều Tiên và không xâm phạm lãnh thổ Nhật Bản. Tokyo đã gửi công hàm phản đối Bình Nhưỡng thông qua các đại sứ quán tại Bắc Kinh.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc gọi vụ phóng là "hành động khiêu khích" vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của Triều Tiên kể từ cuối tháng 6, khi nước này thử nghiệm một tên lửa đạn đạo chiến thuật mang đầu đạn được mô tả là phục vụ "nhiệm vụ đặc biệt" cùng nhiều loại vũ khí khác. Khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố quân đội cần tăng cường năng lực tấn công có "tính sát thương và hủy diệt cao".

Vụ phóng diễn ra trước cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào nửa cuối tháng 8. Washington và Seoul khẳng định đây là hoạt động mang tính phòng thủ, trong khi Bình Nhưỡng nhiều lần cáo buộc các cuộc tập trận là diễn tập xâm lược và thường đáp trả bằng các vụ thử tên lửa.

Kể từ khi các cuộc đàm phán với Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019, ông Kim Jong Un đã đẩy mạnh chương trình mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Song song với việc mở rộng năng lực hạt nhân, Bình Nhưỡng cũng đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân, trong đó có chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Đáp lại các đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nối lại đối thoại, ông Kim Jong Un cho biết các cuộc đàm phán chỉ có thể được khôi phục nếu Mỹ không còn coi phi hạt nhân hóa Triều Tiên là điều kiện tiên quyết.