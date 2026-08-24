Trung Quốc bất ngờ hoãn phóng sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng Thường Nga-7

Trung Quốc ngày 23/8 thông báo hoãn sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng Thường Nga-7, vốn được lên kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động khám phá, trong đó có tìm kiếm băng nước trên Mặt Trăng.

Tổ hợp tàu thăm dò Mặt Trăng Thường Nga-7 và tên lửa đẩy Trường Chinh-5 Y14 được di chuyển theo phương thẳng đứng đến khu vực phóng tại Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, ngày 19/8/2026. Ảnh: AP

Tàu thăm dò Thường Nga-7 ban đầu dự kiến được phóng trong những ngày tới bằng tên lửa Trường Chinh 5 từ Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết sứ mệnh này chưa đáp ứng các điều kiện để phóng và “không thể được thực hiện trong thời gian dự kiến trong năm nay”.

Cơ quan này cho biết quyết định được đưa ra sau một cuộc “đánh giá toàn diện”, dựa trên các nguyên tắc “thận trọng, tin cậy và bảo đảm tuyệt đối thành công của sứ mệnh”. Tuy nhiên, cơ quan không nêu thêm lý do cụ thể.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, công tác chuẩn bị cho sứ mệnh Thường Nga-7 đã được tiến hành tại Trung tâm Phóng tàu vũ trụ Văn Xương trong nhiều tuần qua. Đây là sứ mệnh thứ 7 trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng Thường Nga của Trung Quốc, nhằm tạo ra những đột phá về các công nghệ then chốt.

Theo Tân Hoa Xã, dẫn nguồn cơ quan vũ trụ Trung Quốc, Thường Nga -7 được lên kế hoạch khám phá các miệng hố nằm trong vùng tối vĩnh viễn trên Mặt Trăng, đồng thời tiến hành khảo sát môi trường và tài nguyên tại khu vực cực Nam của Mặt Trăng.

“Thường Nga” là tên một nữ thần Mặt Trăng trong thần thoại Trung Quốc.

Năm 2024, tàu thăm dò Thường Nga-6 đã trở về Trái Đất mang theo các mẫu đất đá từ mặt khuất của Mặt Trăng, đánh dấu lần đầu tiên trên thế giới con người thu thập được mẫu vật từ khu vực này.