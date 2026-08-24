Để sinh viên có việc làm ngay sau tốt nghiệp

Với sinh viên, tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp là một trong những thước đo quan trọng về hiệu quả đào tạo. Việc 28 doanh nghiệp trao quyết định tuyển dụng cho 122 sinh viên Trường Đại học Hạ Long ngay trong dịp tốt nghiệp vừa qua không chỉ mở ra cơ hội việc làm cho người học, mà còn cho thấy sự gắn kết giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã phỏng vấn Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long Nguyễn Đức Tiệp về nội dung này.

- Việc 28 doanh nghiệp trao quyết định tuyển dụng cho 122 sinh viên ngay khi tốt nghiệp vừa qua cho thấy điều gì về chất lượng đào tạo cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của Trường Đại học Hạ Long, thưa Hiệu trưởng?

+ Trước hết, chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của các doanh nghiệp dành cho sinh viên Trường Đại học Hạ Long. Việc 28 doanh nghiệp trao quyết định tuyển dụng cho 122 sinh viên ngay trước thời điểm nhận bằng tốt nghiệp, cùng với 139 sinh viên khác nhận được đề nghị làm việc thông qua hoạt động kết nối, phỏng vấn tại chương trình, là một tín hiệu tích cực, cho thấy năng lực và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên đã bước đầu đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động.

Tuy nhiên, nhà trường không coi số lượng sinh viên được tuyển dụng tại một chương trình là thước đo duy nhất về chất lượng đào tạo. Điều quan trọng hơn là sau khi tốt nghiệp, người học có tìm được việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc và có khả năng thích ứng, phát triển nghề nghiệp lâu dài hay không.

Vì vậy, kết quả vừa qua vừa là sự ghi nhận, vừa đặt ra trách nhiệm cho nhà trường. Chất lượng đào tạo không chỉ thể hiện ở tấm bằng và kết quả học tập, mà quan trọng hơn là năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng với công nghệ, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Công ty CP Phim Thiên Ngân trao quyết định tuyển dụng cho sinh viên.

- Để sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp, nhà trường đã đưa doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo như thế nào, từ xây dựng chương trình, thực hành, thực tập đến đánh giá kỹ năng của sinh viên?

+ Trong những năm qua, Trường Đại học Hạ Long đã từng bước đưa doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động tham gia vào nhiều khâu của quá trình đào tạo. Nhà trường lấy ý kiến các bên liên quan khi xây dựng, rà soát chương trình để cập nhật yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, công nghệ và năng lực nghề nghiệp; đồng thời tăng cường thực hành, thực tập, thực tế và đánh giá năng lực người học thông qua các nhiệm vụ gắn với thực tiễn.

Riêng khóa tốt nghiệp năm 2026, nhà trường đã tổ chức 38 đợt thực tập cho hơn 3.254 lượt sinh viên, trong đó 1.318 lượt được cơ sở thực tập hỗ trợ lương; cùng với hơn 30 đợt thực hành, thực tế tại doanh nghiệp với hàng nghìn lượt sinh viên tham gia.

Doanh nghiệp không chỉ tạo môi trường thực hành, thực tập mà còn trực tiếp hướng dẫn, nhận xét, phản hồi về năng lực của sinh viên. Những phản hồi từ thực tiễn giúp nhà trường điều chỉnh nội dung, phương pháp đào tạo; đồng thời giúp sinh viên chuyển kiến thức, kỹ năng được học thành năng lực nghề nghiệp, làm quen với môi trường và yêu cầu công việc trước khi tốt nghiệp.

- Thời gian tới, Trường Đại học Hạ Long sẽ làm gì để tiếp tục mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, nâng tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp sau tốt nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của Quảng Ninh, thưa Hiệu trưởng?

Doanh nghiệp trao quyết định tuyển dụng, tặng quà thủ khoa tốt nghiệp năm 2026.

+ Năm 2026, Trường Đại học Hạ Long vừa tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho người học của 16 ngành đại học và 3 ngành thạc sĩ; đồng thời nhà trường tuyển sinh 25 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ thạc sĩ. Quy mô, cơ cấu ngành đào tạo ngày càng mở rộng đặt ra trách nhiệm cao hơn đối với nhà trường, đặc biệt với vai trò là trường đại học công lập của Quảng Ninh: Mỗi ngành đào tạo phải vừa đáp ứng nhu cầu học tập, vừa gắn với nhu cầu nhân lực và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp cho người học.

Từ yêu cầu đó, nhà trường xác định tiếp tục đưa quan hệ nhà trường - doanh nghiệp từ “hợp tác” sang “đồng hành đào tạo”, để doanh nghiệp tham gia sâu hơn và cùng chia sẻ trách nhiệm trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực.

Một định hướng quan trọng là xây dựng trục thực hành nghề nghiệp xuyên suốt chương trình, đưa trải nghiệm nghề nghiệp vào quá trình đào tạo từ sớm; đồng thời đưa nhiều hơn những “tình huống thật” vào đào tạo: Bài toán thật, môi trường làm việc thật, yêu cầu nghề nghiệp thật, sản phẩm thật và phản hồi thật. Qua đó, sinh viên không chỉ học về nghề mà từng bước được làm nghề trong quá trình học.

Điều nhà trường muốn người học mang đến thị trường lao động không chỉ là tấm bằng và bảng điểm, mà quan trọng hơn là một hồ sơ năng lực được tích lũy qua các dự án, sản phẩm và trải nghiệm thực tế. Đó là minh chứng về những gì sinh viên thực sự làm được và là căn cứ để doanh nghiệp đánh giá năng lực ứng viên.

Nhà trường cũng sẽ tăng cường theo dõi tình hình việc làm sau tốt nghiệp, thu thập phản hồi của doanh nghiệp và dự báo nhu cầu nhân lực để tiếp tục cải tiến chương trình, phương thức đào tạo.

Mục tiêu không chỉ là nâng tỷ lệ sinh viên có việc làm, mà quan trọng hơn là để người học có việc làm phù hợp, làm được việc và có khả năng phát triển nghề nghiệp bền vững. Đó mới là thước đo thực chất của chất lượng đào tạo.

- Xin trân trọng cảm ơn Hiệu trưởng!