UNESCO công nhận bãi đổ bộ Normandy và núi Olympus là Di sản Thế giới

Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO ngày 26/7 đã bổ sung các bãi đổ bộ D-Day ở vùng Normandy của Pháp và núi Olympus của Hy Lạp vào Danh mục Di sản Thế giới, trong khuôn khổ kỳ họp đang diễn ra tại thành phố Busan (Hàn Quốc).

Di sản của Pháp bao gồm 5 bãi đổ bộ Normandy: Omaha, Utah, Sword, Gold và Juno, cùng khu vực Pointe du Hoc - nơi hơn 150.000 binh sĩ Đồng minh đổ bộ ngày 6/6/1944, mở đầu chiến dịch giải phóng Tây Âu khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Bình minh trên bãi biển Omaha, một trong năm bãi đổ bộ Normandy vừa được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: AP.

Theo Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), các địa điểm này vẫn lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử như hệ thống công sự của quân Đức, các công trình cảng quân sự của Đồng minh và xác tàu chìm. Tuy nhiên, tổ chức này cũng khuyến nghị tăng cường giám sát và bảo tồn trước những nguy cơ từ hoạt động du lịch, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các dự án điện gió gần khu vực.

Trong khi đó, núi Olympus, ngọn núi cao nhất Hy Lạp với độ cao 2.918 m, được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới hỗn hợp nhờ hội tụ cả giá trị văn hóa và thiên nhiên. Theo thần thoại Hy Lạp, đây là nơi ngự trị của 12 vị thần, đồng thời sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm.

Ngoài hai địa điểm trên, UNESCO cũng ghi danh các kinh đô cổ Asuka và Fujiwara của Nhật Bản - nơi phản ánh quá trình hình thành nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên của nước này từ thế kỷ VI đến VIII - cùng khu cảnh quan di cư Boma-Badingilo của Nam Xu-đăng. Đây là Di sản Thế giới đầu tiên của Nam Xu-đăng, nổi bật với một trong những cuộc di cư của động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi sinh sống của voi, sư tử, báo gêpa cùng nhiều loài động vật hoang dã khác và các cộng đồng sắc tộc đã sinh sống bằng nghề chăn nuôi, trồng trọt và đánh bắt thủy sản qua nhiều thế kỷ.