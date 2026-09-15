Mỹ công bố đánh giá đầu tiên về thiệt hại của cuộc chiến với Iran

Một cơ quan giám sát của Chính phủ Mỹ ngày 14/9 công bố báo cáo đầu tiên về tác động của cuộc chiến với Iran đối với lực lượng Mỹ, trong đó thừa nhận tình trạng thiếu hụt một số loại vũ khí tiên tiến và lần đầu đưa ra đánh giá chính thức về thiệt hại tại các căn cứ, máy bay và cơ sở ngoại giao của Mỹ trong khu vực.

Máy bay tiếp nhiên liệu trên không KC-135 của Không quân Mỹ. Ảnh: AP.

Báo cáo của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc cho biết xung đột đã gây thiếu hụt vũ khí dự trữ chiến lược và cho thấy những điểm nghẽn trong năng lực sản xuất và bổ sung đạn dược. Các chuyên gia trước đó ước tính Mỹ có thể cần khoảng 3 năm để đưa số lượng tên lửa tiên tiến và tên lửa đánh chặn phòng thủ trở lại mức trước xung đột.

Báo cáo, bao quát giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6, cho biết các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và công trình tại các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, A-rập Xê-út, Iraq, Oman và Jordan.

Căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain, một trung tâm hậu cần quan trọng trong khu vực, bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo, buộc quân đội Mỹ phải chuyển một phần hoạt động tiếp tế sang các địa điểm khác xa hơn.

Hàng chục máy bay và thiết bị bay không người lái cũng bị thiệt hại, trong đó có tới 30 chiếc MQ-9 Reaper, mỗi chiếc trị giá khoảng 30 triệu USD. Bảy máy bay tiếp dầu KC-135 bị hư hỏng hoặc phá hủy; một chiếc khác rơi tại Iraq sau va chạm, khiến 6 quân nhân thiệt mạng.

Báo cáo cũng ghi nhận 11 quân nhân Mỹ “thiệt mạng trong chiến đấu” tại Kuwait, Iraq, Jordan và A-rập Xê-út.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hồi cuối tháng 7 cho biết chi phí của cuộc xung đột đối với Mỹ đã lên tới 37,5 tỷ USD.

Theo báo cáo mới, các cơ sở ngoại giao Mỹ tại Iraq, Kuwait, A-rập Xê-út và UAE chịu thiệt hại ước tính khoảng 184 triệu USD. Bộ Ngoại giao Mỹ còn chi 113 triệu USD cho các hoạt động liên quan đến khủng hoảng, trong đó gần 80 triệu USD dành cho các kế hoạch ứng phó và sơ tán.

Sau khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran ngày 28/2, chính quyền Tổng thống Trump đã sơ tán khoảng 9.000 công dân Mỹ khỏi các nước ở Trung Đông và châu Âu. Hoạt động này tiêu tốn hơn 11 triệu USD tính đến cuối tháng 6.

Trong cùng giai đoạn, Mỹ thực hiện các thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 44 tỷ USD cho các nước trong khu vực, phần lớn dành cho A-rập Xê-út, cùng các hợp đồng lớn với Qatar, Kuwait, UAE và Israel.