Rực rỡ đêm khai mạc Miss World 2026

Tối 12/8, chương trình khai mạc Miss World 2026 lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” đã diễn ra tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy). 111 thí sinh Miss World cùng dàn sao nổi tiếng đã "thắp sáng" Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long bằng những màn trình diễn hấp dẫn, lôi cuốn và sôi động.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trân trọng gửi tới quý độc giả một số hình ảnh rực rỡ của khai mạc Miss World 2026 lần thứ 73 được tổ chức tại Quảng Ninh:

Đêm khai mạc Miss World 2026 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” được tổ chức tại Quảng trường biển Halong Marina bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp, thu hút khoảng 10.000 đại biểu, nhân dân và du khách tham dự. Ảnh: Việt Anh.

Chương trình được mở màn bằng ca khúc "Hello Vietnam" với phần thể hiện đặc biệt của Á hậu – Ca sĩ Hera Ngọc Hằng, Hoa hậu Quế Anh, Hoa hậu Yến Nhi.

Ngay sau tiết mục mở màn là phần trình diễn trang phục áo dài truyền thống Việt Nam của 111 thí sinh Miss World.

Các người đẹp đến từ khắp mọi châu lục khoác lên mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam, thướt tha cùng chiếc nón lá, tạo ấn tượng vô cùng đặc biệt.

Hoa hậu Chile thuần thục chao nghiêng chiếc nón lá, duyên dáng như đã thân thuộc với nét văn hoá truyền thống của Việt Nam từ lâu.

Những tà áo dài nằm trong bộ sưu tập "Tinh hoa lụa Việt" của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam được các hoa hậu trình diễn trên sân khấu đêm khai mạc.

Những chiếc áo dài được căn chỉnh theo phom dáng của từng thí sinh, làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính.

Các thí sinh Miss World đến từ Châu Âu với mái tóc vàng óng ả khoe sắc trong tà áo dài Việt Nam.

Hoa hậu Anh duyên dáng, thướt tha sải bước trên sân khấu.

Nụ cười rạng rỡ cùng phong thái tự tin, chuyên nghiệp của các hoa hậu trong phần trình diễn áo dài.

Vẻ đẹp dịu dàng như một nàng thơ của hoa hậu Nhật Bản trong tà áo dài màu tím mộng mơ.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - thí sinh đại diện cho Việt Nam tham gia Miss World 2026 vô cùng duyên dáng trong tà áo dài đỏ thắm.

Phần trình diễn áo dài truyền thống Việt Nam của các thí sinh Miss World tạo ấn tượng mạnh với khán giả và nhận được lời khen ngợi, cổ vũ nhiệt thành.

Có thể khẳng định đây là phần trình diễn trang phục ấn tượng nhất từ trước đến nay của Miss World khi tất cả các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khắp các châu lục với mọi màu da, mọi sắc tộc đều khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của nước chủ nhà và trình diễn vô cùng tự tin, duyên dáng.

Chương trình khai mạc Miss World 2026 lần thứ 73 được dàn dựng quy mô, hiện đại...

...kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng và những hình ảnh đại diện cho các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Cùng sự xuất hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Trang Pháp, Hà Myo, Will, Hera Ngọc Hằng, Yến Nhi, Ari Quế Anh...

... với những vũ khúc sôi động, hấp dẫn, đã "thắp sáng" rực rỡ không gian thơ mộng bên bờ vịnh Hạ Long.

Sự xuất hiện của ca sĩ Lệ Quyên với loạt hít đình đám như: "Biển tình", "Giấc mơ có thật"...

... khiến hàng vạn khán giả đắm say theo điệu nhạc, đem lại không khí tuyệt vời cho đêm khai mạc Miss World.

Chương trình khép lại với màn trình diễn trang phục dạ hội của các thí sinh Miss World trên nền nhạc ca khúc "Hall of Fame" với ca từ truyền cảm hứng mạnh mẽ, khẳng định rằng bất kỳ ai cũng có thể vươn lên đỉnh vinh quang, tạo ra những kỳ tích và thay đổi thế giới bằng chính nỗ lực, niềm tin cùng khát vọng của bản thân.

Các người đẹp khoe dáng kiêu kỳ, thướt tha trong bộ váy dạ hội lộng lẫy.

Tất cả những kỹ năng trình diễn sân khấu và vẻ đẹp kiêu sa đã được các thí sinh tự tin thể hiện trong phần trình diễn trang phục dạ hội.

Vẻ đẹp kiêu sa của hoa hậu Hàn Quốc.

Các thí sinh hoà mình với ca khúc "Giai điệu Hạ Long".

Bộ váy dạ hội lộng lẫy làm tôn lên vóc dáng tuyệt vời và nét đẹp của hoa hậu Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc.