Khai mạc Cuộc thi Miss World lần thứ 73 tại Quảng Ninh

Tối 12/8, tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy), diễn ra chương trình khai mạc Cuộc thi Miss World 2026 - lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World To Quảng Ninh - Việt Nam”. Đây là mùa giải đặc biệt kỷ niệm 75 năm của một trong những đấu trường sắc đẹp danh giá và lâu đời nhất thế giới, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam được lựa chọn đăng cai tổ chức cuộc thi, với sự tham dự của 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các đại biểu, khách mời tham dự chương trình khai mạc.

Dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đại biểu quốc tế có ông Jackielou-Mary G. Huelgas, Đại diện lâm thời Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam; ông Inthavông Manitong, Tham tán Văn hóa và Giáo dục, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh.

Về phía Ban Tổ chức Miss World 2026 có: Bà Julia Morley CBE, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World; bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam; đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Miss World lần thứ 73 cùng các hoa hậu, á hậu quốc gia, quốc tế.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên QTV1, QTV3; livestream trên fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, đồng thời phát trên các nền tảng số của Miss World và Miss World Vietnam.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chào mừng chương trình.

Phát biểu chào mừng tại chương trình khai mạc, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, vinh dự khi Quảng Ninh được lựa chọn là địa phương đăng cai chương trình khai mạc Miss World 2026. Qua đó, thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực tổ chức sự kiện, môi trường phát triển và vị thế ngày càng được khẳng định của Quảng Ninh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, những năm qua, cùng với duy trì đà tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chính sự phát triển hài hòa đó đã tạo nền tảng để Quảng Ninh trở thành địa phương đăng cai thành công nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, thể thao và du lịch có quy mô quốc gia, quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng biểu trưng lưu niệm của tỉnh Quảng Ninh tới Ban Tổ chức Cuộc thi Miss World lần thứ 73.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn mỗi đại biểu, mỗi vị khách và đặc biệt là các thí sinh Miss World sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ về thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Ninh; từ đó trở thành những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh một Quảng Ninh năng động, cởi mở và một Việt Nam mến khách đến với hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Thông qua sự kiện này, Quảng Ninh mong muốn mở rộng hợp tác, tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các địa phương, tổ chức và bạn bè quốc tế; cùng hướng tới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Với trách nhiệm của địa phương đăng cai, Quảng Ninh cam kết phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Miss World và Ban Tổ chức cuộc thi, bảo đảm các hoạt động được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, qua đó để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng các thí sinh, đại biểu và du khách quốc tế.

Bà Julia Morley CBE, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World, trao tặng kỉ niệm chương lưu niệm tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Trải qua 72 kỳ tổ chức tại nhiều quốc gia, Miss World không chỉ là một trong những đấu trường nhan sắc danh giá và lâu đời nhất thế giới, mà còn gắn với sứ mệnh nhân văn “Beauty with a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả”.

Với chủ đề “Vietnam - Timeless Charm - Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”, Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam là hành trình tôn vinh vẻ đẹp trường tồn của đất nước, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng tạo nên sức hút bền vững, lan tỏa những giá trị Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Các thí sinh quốc tế duyên dáng trong phần trình diễn áo dài thuộc bộ sưu tập "Tinh hoa lụa Việt" của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Cùng với tà áo dài, những chiếc nón lá truyền thống Việt Nam với những hình vẽ về Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử và những nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất di sản là món quà tỉnh Quảng Ninh dành tặng đến các thí sinh quốc tế.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, đại diện chủ nhà Việt Nam tranh tài tại Miss World 2026.

Hành trình Miss World 2026 diễn ra từ ngày 8/8 đến 5/9, đi qua các vùng đất giàu di sản của Việt Nam gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Trong đó, Quảng Ninh là địa phương đăng cai chuỗi hoạt động mở đầu và chương trình khai mạc của cuộc thi.

Trong hành trình từ ngày 8-12/8 tại Quảng Ninh, các thí sinh Miss World 2026 tham dự tiệc chào mừng; hoạt động thăm, tặng quà tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh; trải nghiệm, khám phá các điểm đến du lịch Quảng Ninh như: Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn, Bảo tàng - Thư viện tỉnh, tour thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long và nhiều hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Quảng Ninh trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Những ca khúc ca ngợi vẻ đẹp văn hóa, đất nước Việt Nam như lời chào nồng hậu của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ca khúc "Mãi là người Việt Nam" do ca sĩ Trang Pháp thể hiện.

Chương trình khai mạc Miss World lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World To Quảng Ninh - Việt Nam” được dàn dựng quy mô, hiện đại, mở ra hành trình chính thức của Miss World 2026 tại Việt Nam bằng những sắc màu nghệ thuật giàu bản sắc.

Các tiết mục được kết hợp nghệ thuật biểu diễn, âm thanh, ánh sáng với những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lệ Quyên, Trang Pháp, Hà Myo, Will, Hera Ngọc Hằng, Yến Nhi, Ari Quế Anh... đã mang đến những màn trình diễn đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam.

Các thí sinh lộng lẫy, tự tin tỏa sáng trên sân khấu khai mạc Miss World 2026 trong trang phục dạ hội.

Cùng với màn trình diễn dạ hội ấn tượng, điểm nhấn của đêm khai mạc là màn trình diễn áo dài của toàn bộ 111 thí sinh Miss World 2026 trong bộ sưu tập “Tinh hoa lụa Việt” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Xuất hiện bên cạnh những tà áo dài duyên dáng, thướt tha chính là những chiếc nón lá truyền thống với những hình vẽ về Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử và những nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất di sản đã được tỉnh Quảng Ninh dành tặng đến các thí sinh như một lời chào thân tình, gửi gắm tình cảm và giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế.

Chương trình khai mạc Miss World 2026 - lần thứ 73 tại Quảng Ninh đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

Khép lại chuỗi hoạt động mở đầu của Miss World 2026 tại Quảng Ninh, ngày mai 13/8 các thí sinh sẽ đến với TP Hải Phòng để tiếp tục hành trình của cuộc thi tại Việt Nam.