Xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh, tiên phong trong kỷ nguyên số

Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phương châm hành động của thanh niên trong giai đoạn mới: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. Đó không chỉ là lời hiệu triệu dành cho thế hệ trẻ mà còn là định hướng để các cấp bộ Đoàn chủ động đổi mới phương thức tập hợp, giáo dục và phát huy vai trò, khẳng định vị thế của thanh niên trong kỷ nguyên số.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn

Chuyển đổi số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách giới trẻ tiếp cận thông tin, đặt ra yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Đoàn. Bám sát xu hướng đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, từng bước đưa hoạt động tuyên truyền lên không gian mạng với phương thức hiện đại, gần gũi và hấp dẫn hơn.

Đoàn phường Yên Tử ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện giữ gìn giá trị Di sản văn hóa thế giới và CLB Thanh niên bảo tồn văn hóa dân tộc Dao Thanh Y hưởng ứng chiến dịch truyền thông số "Tôi yêu Quảng Ninh".

Hiện 100% cơ sở Đoàn trong tỉnh duy trì fanpage, nhóm mạng xã hội; nhiều đơn vị mở rộng hoạt động trên TikTok, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm truyền thông bằng video ngắn, infographic, podcast và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế, xây dựng nội dung. Sau hơn 1 năm vận hành, Mini app “Thanh niên Quảng Ninh số” trở thành kênh kết nối giữa tổ chức Đoàn với ĐVTN, tích hợp các tiện ích về tuyên truyền, học tập, tra cứu thông tin và tham gia hoạt động Đoàn.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh ra mắt Câu lạc bộ Truyền thông AI.

Các hình thức học tập trực tuyến cũng được đổi mới, tạo sức hút đối với ĐVTN. Từ năm 2025, việc quán triệt nghị quyết của Đảng và các bài học lý luận chính trị được Tỉnh Đoàn tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, thu hút trên 70.000 lượt đoàn viên theo dõi. Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lịch sử được tổ chức thường xuyên, các chiến dịch truyền thông số như “Quảng Ninh trong tôi là…”, “Tôi yêu Quảng Ninh”, “Thanh niên Quảng Ninh chung tay phổ cập kỹ năng số, xây dựng văn hóa số”, đến cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031... đã lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số, khuyến khích ĐVTN sáng tạo nội dung, quảng bá hình ảnh quê hương và nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, kỹ năng số.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên và cộng tác viên tiếp tục được chú trọng thông qua các lớp tập huấn, chương trình “Bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn trong giai đoạn mới.

Tuổi trẻ Mông Dương lan toả những “Câu chuyện thời hoa lửa” bằng công nghệ số hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục không đơn thuần là đưa nội dung lên các nền tảng số, mà quan trọng hơn là thay đổi cách truyền tải để những vấn đề chính trị, pháp luật vốn có phần khô cứng trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và phù hợp với cách tiếp cận thông tin của thanh niên hiện nay. Qua đó, tổ chức Đoàn hướng tới hình thành ở mỗi ĐVTN thói quen chủ động tìm hiểu, học tập, biết chọn lọc, kiểm chứng, tiếp cận thông tin chính thống và có trách nhiệm khi tương tác, chia sẻ trên không gian mạng. Đây cũng là cách để góp phần bồi đắp bản lĩnh, ý thức công dân và khả năng làm chủ công nghệ cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Tiên phong hành động

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ không nằm ở những điều lớn lao, mà được bắt đầu từ những việc làm cụ thể, từ mỗi công trình, phần việc, hoạt động vì cộng đồng và cả những sáng kiến góp phần giải quyết vấn đề của thực tiễn trong học tập, lao động, sản xuất. Trong một Quảng Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ, thanh niên hôm nay đang chọn cách khẳng định vai trò của mình bằng hành động, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng đổi mới để thích ứng, phát triển.

Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong ĐVTN.

Những ngày này, trong cao điểm chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè 2026” từ miền núi, hải đảo đến đô thị, trên nhiều lĩnh vực của đời sống, màu áo xanh thanh niên đang hiện diện trong những hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chuyển đổi số... Những việc làm ấy đang cụ thể hóa phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ninh tiên phong trong kỷ nguyên mới”, đồng thời tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành và đóng góp vào những mục tiêu phát triển của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ Đoàn - Hội LHTN đã thực hiện 95 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 11,3 tỷ đồng; trao tặng hơn 15.000 suất quà cho thiếu nhi, các đối tượng chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 28 hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho trên 30.000 lượt người dân; tổ chức 26 chương trình hiến máu tình nguyện tiếp nhận 5.630 đơn vị máu; tổ chức 38 lớp học bơi miễn phí cho trên 1.000 thiếu nhi... góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức khánh thành công trình bể bơi thông minh dành cho thiếu nhi xã Hải Lạng được lắp đặt tại Trường TH&THCS Hải Lạng.

Tổ chức Đoàn đang từng bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, bám sát yêu cầu của thực tiễn và lấy thanh niên làm trung tâm. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một hướng đi nổi bật, mở thêm không gian để người trẻ phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần tiên phong.

Từ phong trào “Cán bộ, công chức trẻ với AI”, phong trào sáng tạo trẻ trong công nhân, lao động ngành Than, phong trào thanh niên sáng tạo khởi nghiệp đến các cuộc thi, hoạt động về chuyển đổi số, nhiều ý tưởng, giải pháp mới đã được hình thành từ chính thực tiễn công tác, lao động và đời sống, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể tại cơ sở. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức trên 450 lớp “Bình dân học vụ số”, thu hút gần 125.000 lượt ĐVTN và người dân tham gia; triển khai 30 công trình số hóa địa chỉ đỏ với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng...

ĐVTN Sở Y tế tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Ba Chẽ tại ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”.

Cùng với tạo môi trường để thanh niên hành động, tổ chức Đoàn chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm hay, những gương mặt trẻ tiêu biểu. Sự ghi nhận ấy không dừng ở việc tôn vinh một cá nhân, mà còn góp phần tạo động lực để những sáng kiến, việc làm tốt được tiếp nối, để tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến lan tỏa mạnh mẽ. Qua thực tiễn phong trào, nhiều đoàn viên được tôi luyện, trưởng thành và từng bước khẳng định bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của người trẻ. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đoàn kết nạp mới 13.000 đoàn viên; giới thiệu 1.705 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, trong đó 677 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

ĐVTN xã Tiên Yên tích cực tuyên truyền hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Từ những hành động hôm nay, những giá trị tốt đẹp đang được vun đắp và lan tỏa, tạo nền tảng để tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp tục viết tiếp những trang mới của quê hương bằng tri thức, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng vươn lên.