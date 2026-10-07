Xây nền y tế hiện đại từ dữ liệu

Chuyển đổi số đang tạo nền tảng để y tế Quảng Ninh vận hành đồng bộ, kết nối hơn, giúp nâng chất lượng khám chữa bệnh và từng bước quản lý sức khỏe người dân liên tục trên môi trường số.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả hội chẩn từ xa với Bệnh viện Tim Hà Nội, trao đổi hướng xử trí ca bệnh tim mạch phức tạp.

Đầu tháng 9/2026, Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tổ chức hội chẩn từ xa với Bệnh viện Tim Hà Nội đối với một ca lóc tách động mạch chủ bụng. Qua hệ thống kết nối chuyên môn, các bác sĩ hai đầu cầu cùng phân tích tình trạng người bệnh, hình ảnh chẩn đoán và thống nhất hướng theo dõi, điều trị. Với những ca bệnh phức tạp, hội chẩn từ xa giúp tuyến dưới tiếp cận nhanh ý kiến chuyên gia, nâng năng lực xử trí ngay tại địa phương, hạn chế tình trạng chuyển tuyến khi chưa thực sự cần thiết.

Nền tảng số còn đang được các bệnh viện khai thác để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực ngay trong nội bộ đơn vị. Sau khi tổ chức lại với 3 cơ sở, Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái hình thành đội ngũ “bác sĩ dùng chung”, tập hợp những bác sĩ có chuyên môn sâu để cùng hội chẩn, hỗ trợ khám, điều trị và trực tiếp thực hiện kỹ thuật tại cơ sở có nhu cầu. Đầu tháng 5/2026, một bệnh nhân nam 68 tuổi nhập viện tại cơ sở chính (phường Móng Cái 2) sau tai nạn giao thông, được chẩn đoán vỡ xương hàm mặt. Đây là tổn thương phức tạp, nếu không xử trí kịp thời có thể ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai và thẩm mỹ. Sau hội chẩn trực tuyến với bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt đang công tác tại cơ sở 3 (xã Đầm Hà), bệnh viện quyết định thực hiện phẫu thuật ngay tại cơ sở chính. Bác sĩ chuyên khoa được điều động trực tiếp thực hiện kỹ thuật kết hợp xương bằng nẹp vít. Ca mổ diễn ra an toàn, người bệnh ổn định sau phẫu thuật và không phải chuyển tuyến.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái Đoàn Ngọc Thủy cho biết: Việc tổ chức đội ngũ bác sĩ dùng chung giúp bệnh viện khai thác tốt hơn nguồn nhân lực chuyên môn của cả 3 cơ sở. Thông qua hội chẩn và kết nối thông tin, các bác sĩ có thể cùng đánh giá ca bệnh, thống nhất phương án, sau đó bố trí bác sĩ phù hợp trực tiếp thực hiện kỹ thuật. Nhờ đó, nhiều trường hợp trước đây có thể phải chuyển tuyến nay được điều trị ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí và sự đi lại cho người bệnh.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái thực hiện phẫu thuật ngay tại địa phương, góp phần hạn chế chuyển tuyến cho người bệnh.

Hội chẩn từ xa đã và đang trở thành phương thức kết nối chuyên môn thường xuyên trong toàn hệ thống y tế của thành phố. Riêng trong năm qua, ngành y tế Quảng Ninh đã thực hiện 155 lượt hội chẩn chuyên sâu với tuyến Trung ương và trên 1.000 lượt hội chẩn trong toàn thành phố. Qua đó, cán bộ y tế cơ sở có thêm điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm từ chuyên gia đầu ngành, nâng khả năng xử trí các ca bệnh phức tạp ngay tại địa phương.

Nền tảng cho sự kết nối đó là quá trình số hóa dữ liệu y tế được Quảng Ninh triển khai từ sớm. Từ năm 2024, 100% cơ sở y tế công lập và 4 cơ sở y tế tư nhân đã triển khai bệnh án điện tử, từng bước vận hành mô hình bệnh viện thông minh, giảm hồ sơ giấy. Thông tin về khám, chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị của người bệnh được lưu trữ có hệ thống hơn, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi và chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyên môn.

Nhiều khâu trong quá trình khám chữa bệnh cũng được chuyển lên môi trường số. Toàn thành phố đã có trên 10,4 triệu đơn thuốc điện tử được liên thông với Hệ thống đơn thuốc quốc gia; hơn 5,1 triệu lượt tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được thực hiện. 100% cơ sở khám chữa bệnh áp dụng thanh toán điện tử, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 93,26%.

Bệnh án điện tử tạo nền tảng dữ liệu trong quá trình điều trị thì hồ sơ sức khỏe điện tử mở rộng việc quản lý ra toàn bộ quá trình chăm sóc sức khỏe của mỗi người dân. Đến giữa tháng 9/2026, Quảng Ninh đã lập và lưu trữ dữ liệu sức khỏe của 1.421.503 người, đạt 98,82% dân số; 1.329.502 hồ sơ đã được làm sạch, làm giàu dữ liệu, đạt 93,53%. Tính đến ngày 1/10, 379.041 hồ sơ khám sức khỏe định kỳ đã được liên thông lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; 482.120 hồ sơ Sổ sức khỏe điện tử được kết nối trên VneID.

Giá trị của dữ liệu càng rõ hơn khi Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên diện rộng. Mỗi kết quả khám nếu được cập nhật đầy đủ sẽ không dừng lại ở một lần kiểm tra sức khỏe mà trở thành dữ liệu theo dõi lâu dài. Trên nền thông tin được tích lũy qua thời gian, cơ sở y tế có thêm điều kiện quản lý bệnh mạn tính, nhận diện nguy cơ và theo dõi sự thay đổi sức khỏe của từng người dân.

Quảng Ninh cũng đang tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành. Đến ngày 25/9, 11/12 cơ sở dữ liệu y tế đã đạt từ 95% trở lên ở chỉ tiêu chính. Cùng với đó, số hóa thủ tục hành chính giúp cắt giảm khoảng 30% thời gian giải quyết, tăng khả năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu.

Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo không chỉ là có dữ liệu, mà dữ liệu phải được cập nhật, liên thông và khai thác hiệu quả. Trên nền tảng đã có, ngành y tế thành phố đang tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT, robot phẫu thuật và AI trong chẩn đoán hình ảnh; đồng thời hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh, y tế dự phòng, dân số và dữ liệu dân cư. Mục tiêu là tạo ra một hệ thống thông tin đủ tin cậy để vừa hỗ trợ bác sĩ trong chuyên môn, vừa phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.