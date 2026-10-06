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30% - là tỷ lệ nữ giữ chức giám đốc HTX, liên hiệp HTX mà Quảng Ninh phấn đấu đạt đến năm 2030

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từ khóa:

#nữ giám đốc #HTX #Liên hiệp HTX #Quảng Ninh #bình đẳng giới

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