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Công nghiệp - Hạ tầng
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Trải nghiệm - Khám phá
Xu hướng du lịch
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Xã hội
30% - là tỷ lệ nữ giữ chức giám đốc HTX, liên hiệp HTX mà Quảng Ninh phấn đấu đạt đến năm 2030
06/10/2026 09:19
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#nữ giám đốc
#HTX
#Liên hiệp HTX
#Quảng Ninh
#bình đẳng giới
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