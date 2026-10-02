Truyền hình Phát thanh Báo in
English 中文

Chuyên mục

Xã hội

69,1% - là số thửa đất trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã được xây dựng cơ sở dữ liệu

Báo Quảng Ninh trên
cac-dia-phuong-co-quan-chuyen-mon-dang-tap-trung-ra-soat-lam-sach-va-dong-bo-du-lieu-bao-dam-thong-tin-day-du-chinh-xac-thong-nhat-cung-voi-do-ung-dung-cong-nghe-trong-do-dac-doi-soat-chi.png

Tin liên quan

Mỗi ngày một con số

từ khóa:

#Dữ liệu đất đai Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

QTV Go

Tải ứng dụng để tiếp tục sử dụng.

app-store google-play