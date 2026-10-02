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Than khoáng sản
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Xã hội
69,1% - là số thửa đất trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã được xây dựng cơ sở dữ liệu
02/10/2026 09:19
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#Dữ liệu đất đai Quảng Ninh
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