Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2025 - 2026

Sáng 2/10, Ban Thường vụ Thành Đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2025 - 2026, triển khai chương trình công tác năm học 2026 - 2027.

Quang cảnh hội nghị.

Năm học 2025 - 2026, công tác Đoàn, Đội trường học được triển khai gắn với giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; học tập, sáng tạo, tình nguyện và chăm lo, đồng hành với học sinh. Các hoạt động tình nguyện thu hút hơn 29.000 lượt học sinh, sinh viên; công tác nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn Đoàn đã giới thiệu 3.796 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 1.783 đoàn viên được kết nạp.

Công tác Đội đạt nhiều kết quả nổi bật. 183/183 Liên đội hoàn thành các chỉ tiêu năm học; hơn 5.300 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với tổng nguồn lực trên 3,1 tỷ đồng.

Đại biểu chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về kết quả triển khai công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2025 - 2026; chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả, thẳng thắn nêu khó khăn từ cơ sở và đề xuất giải pháp thực hiện chương trình công tác năm học 2026 – 2027; tập trung vào chuyển đổi số, khoa học công nghệ, tình nguyện và phát triển tổ chức.

Một số chỉ tiêu trọng tâm trong năm học 2026 - 2027 gồm 100.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; 40-50 công trình về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; vận động ít nhất 1 tỷ đồng hỗ trợ học bổng; giới thiệu ít nhất 2.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025 - 2026

Đối với công tác Đội, 100% Liên đội phấn đấu tổ chức hoạt động trải nghiệm lịch sử, văn hóa, di sản; 100% Hội đồng Đội cấp xã triển khai các mô hình thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Thành Đoàn Quảng Ninh khen thưởng 20 tập thể, 15 cá nhân trong công tác Đoàn và 39 tập thể, 29 cá nhân trong công tác Đội.

Tại hội nghị, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và 6 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội năm học 2025 - 2026. Thành Đoàn cũng khen thưởng 20 tập thể, 15 cá nhân trong công tác Đoàn và 39 tập thể, 29 cá nhân trong công tác Đội.