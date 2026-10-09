Bạo loạn tại nhà tù Mexico khiến 10 người thiệt mạng

Giới chức Mexico ngày 8/10 cho biết, bạo loạn đã bùng phát tại nhà tù El Castillo, thuộc thành phố cảng Mazatlán, bang Sinaloa, miền tây bắc Mexico, khiến 10 người thiệt mạng.

Cảnh sát tập trung bên ngoài nhà tù El Castillo trong vụ bạo loạn tại Mazatlán, Mexico. Ảnh: AP

Vụ bạo loạn xảy ra trong giờ thăm gặp thân nhân tại El Castillo. Những người thiệt mạng gồm 9 phạm nhân và một người thân đến thăm. Sở An ninh Công cộng bang Sinaloa thông báo trên mạng xã hội X rằng 16 phạm nhân bị thương đã được đưa đi điều trị. Truyền thông địa phương đưa tin các tù nhân sử dụng súng trong cuộc đụng độ. Nguyên nhân vụ bạo loạn đang được điều tra.

Sau vụ bạo loạn, quân đội, Vệ binh Quốc gia, hải quân và lực lượng an ninh bang được triển khai đến nhà tù để lập lại trật tự. Nội các an ninh liên bang Mexico cho biết tình hình tại cơ sở giam giữ khoảng 1.800 phạm nhân này đã được kiểm soát.

Theo các nhà phân tích, tình trạng quá tải, việc tạm giam kéo dài trước khi xét xử và thiếu nhân viên quản giáo là những yếu tố làm gia tăng tham nhũng và bạo lực trong các nhà tù Mexico. Tháng 5/2026, một vụ bạo loạn tại nhà tù ở Culiacán, thủ phủ bang Sinaloa, cũng khiến 7 phạm nhân thiệt mạng và một người bị thương.

Theo số liệu chính thức, Mexico có 276 nhà tù, trong đó gồm 14 cơ sở giam giữ cấp liên bang và 249 nhà tù cấp bang. Tính đến tháng 2/2026, tổng số người bị giam giữ tại nước này là 261.388 người.

Vụ bạo loạn xảy ra trong bối cảnh Mexico tiếp tục tăng cường các biện pháp chống tội phạm có tổ chức, trong đó có hoạt động của các băng đảng ma túy.