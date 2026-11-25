Mỹ dự kiến áp thuế mới với Trung Quốc, EU và 14 nền kinh tế khác

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị công bố kế hoạch tăng thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) và 14 nền kinh tế khác, sau cuộc điều tra của Washington về chính sách trợ cấp công nghiệp và tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện công bố các mức thuế mới ở Vườn Hồng, Nhà Trắng, thủ đô Washington, ngày 2/4/2025. Ảnh tư liệu: AP

Theo các nguồn tin, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) dự kiến công bố kết quả cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng đối với 16 nền kinh tế trong những ngày tới. Thời điểm công bố và triển khai các mức thuế mới vẫn có thể thay đổi. Nhà Trắng và USTR chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Các biện pháp thuế quan dự kiến nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thay thế những mức thuế diện rộng được công bố hồi tháng 4/2025, sau khi bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên là vi hiến vào tháng 2/2026. Trước đó, hồi tháng 7, Nhà Trắng đã áp thuế từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại, với lý do các nền kinh tế này chưa thực thi đầy đủ lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Các mức thuế mới dự kiến sẽ được áp dụng bổ sung trên cơ sở những biện pháp đã triển khai.

Theo lập luận của chính quyền Mỹ, các khoản trợ cấp công nghiệp tại những nền kinh tế bị điều tra góp phần thúc đẩy sản xuất vượt quá nhu cầu thị trường, làm gia tăng lượng hàng hóa trên thị trường quốc tế và tạo sức ép cạnh tranh đối với doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc điều tra và biện pháp thuế quan liên quan cũng là một phần trong những bất đồng thương mại giữa Washington với các đối tác.

Cuộc điều tra được tiến hành theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép Mỹ áp dụng các biện pháp thương mại đối với những hành vi bị xác định là phân biệt đối xử với doanh nghiệp hoặc hoạt động thương mại của nước này. Hiện mức thuế cụ thể chưa được công bố. Nhiều đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, đã phản đối các biện pháp thuế trước đó của Washington.

Kế hoạch áp thuế mới được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn tồn tại những bất đồng về thương mại. Mặc dù Tổng thống Trump đang thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thâm hụt thương mại lớn vẫn là vấn đề gây căng thẳng giữa hai nước.