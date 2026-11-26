Ai Cập: Cháy xe chở nhiên liệu trên cao tốc, ít nhất 31 người chết

Vụ tai nạn liên quan đến một xe bồn chở nhiên liệu đã gây ra đám cháy lớn trên tuyến đường vành đai Ring Road bao quanh thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 25/11, khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Hơn 20 ô tô và xe máy cũng bị thiêu rụi trong vụ việc.

Các phương tiện bị cháy trên đường Ring Road sau vụ hỏa hoạn liên quan đến xe chở nhiên liệu tại khu vực Al-Warraq, Giza, ngoại ô Cairo, Ai Cập, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Ring Road, tuyến giao thông huyết mạch bao quanh thủ đô Ai Cập. Đoạn đường xảy ra sự cố nằm tại Waraq, khu dân cư đông đúc thuộc Giza, trong khu vực Đại Cairo. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa nỗ lực xử lý vụ cháy, trong khi hàng trăm người tập trung theo dõi sự việc tại khu vực Warraq thuộc Imbaba, ngoại ô Cairo.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong một tuyên bố. Văn phòng Công tố cho biết các cuộc xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định danh tính những người thiệt mạng.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar cho biết những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện gần đó và ông sẽ trực tiếp đến hiện trường. Ông cho biết số người thiệt mạng mới chỉ là số liệu sơ bộ, làm dấy lên lo ngại con số này có thể tiếp tục tăng. Các thông báo ban đầu cho biết có 25 người bị thương, nhưng sau đó con số được điều chỉnh xuống còn 21.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm tại Ai Cập, quốc gia có mức độ an toàn giao thông đường bộ thấp. Tình trạng chạy quá tốc độ, đường sá xuống cấp và việc thực thi luật giao thông chưa nghiêm là những nguyên nhân chính dẫn đến phần lớn các vụ tai nạn. Hồi tháng 1, 21 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên tuyến đường gần tỉnh Beni Suef, miền Nam Ai Cập.