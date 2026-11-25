Australia và Quần đảo Solomon ký hiệp ước hợp tác an ninh

Australia và Quần đảo Solomon đã ký hiệp ước an ninh song phương, xác định Australia là đối tác an ninh chủ chốt của quốc đảo Thái Bình Dương này. Thỏa thuận cũng khẳng định Solomon sẽ không cho phép đặt căn cứ quân sự hoặc an ninh nước ngoài trên lãnh thổ.

Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale (trái) bắt tay Thủ tướng Australia Anthony Albanese sau khi ký Hiệp ước Australia – Solomon tại Tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Australia, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP

Hiệp ước được Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale và Thủ tướng Australia Anthony Albanese ký ngày 25/11 tại Tòa nhà Quốc hội Australia ở Canberra. Theo tuyên bố của hai nhà lãnh đạo, thỏa thuận đưa quan hệ an ninh giữa hai nước lên một cấp độ mới, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, giáo dục, năng lượng tái tạo và thể thao.

Đây là thỏa thuận an ninh song phương mới nhất Australia ký với các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương. Kể từ khi chính phủ của ông Albanese được bầu vào năm 2022, Australia đã ký các thỏa thuận an ninh với Fiji, Tuvalu và Vanuatu. Năm 2024, nước này cũng đạt thỏa thuận với Papua New Guinea, cam kết hỗ trợ 600 triệu AUD (396 triệu USD) trong 10 năm, trong đó có việc đưa một đội bóng bầu dục của Papua New Guinea tham gia giải đấu quốc gia Australia.

Quần đảo Solomon hiện cũng có thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, được ký dưới thời chính quyền tiền nhiệm năm 2022. Thỏa thuận này có thời hạn 5 năm và dự kiến hết hiệu lực vào đầu năm 2027. Trước thông tin Solomon có thể không gia hạn thỏa thuận, Thủ tướng Matthew Wale không xác nhận cũng không phủ nhận, cho biết văn kiện có điều khoản bảo mật nên ông không thể bình luận cụ thể. Ông đồng thời khẳng định hai bên vẫn đang duy trì các cuộc thảo luận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng trong phát triển quan hệ với Quần đảo Solomon. Ông khẳng định hợp tác giữa Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương, trong đó có Solomon, không bao gồm yếu tố cạnh tranh địa chính trị hay đối đầu giữa các khối.

Ông Oliver Nobetau, Giám đốc chương trình các đảo Thái Bình Dương tại Viện Lowy ở Sydney, đánh giá hiệp ước mới có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với những ưu tiên của Solomon, đồng thời cho rằng thỏa thuận thể hiện Australia đang lắng nghe mong muốn của các đối tác trong khu vực.