Guinea-Bissau hoãn bầu cử đến năm 2028, quân đội tiếp tục nắm quyền

Chính quyền quân sự Guinea-Bissau ngày 26/11 thông báo hoãn bầu cử tổng thống và quốc hội đến tháng 11/2028, kéo dài thời kỳ chuyển tiếp sang chính quyền dân sự thêm khoảng 2 năm so với kế hoạch ban đầu.

Tổng thống lâm thời Guinea-Bissau, Tướng Horta Inta-A-Na (giữa), và Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye trong chuyến công tác chính thức của phái đoàn ECOWAS nhằm hỗ trợ giải quyết khủng hoảng chính trị tại Guinea-Bissau, ngày 10/1/2026. Ảnh tư liệu: AP

Quyết định được đưa ra đúng dịp kỷ niệm 1 năm sự kiện quân đội giành quyền kiểm soát Guinea-Bissau. Ngày 26/11/2025, quân đội giành quyền kiểm soát, 3 ngày sau cuộc tổng tuyển cử, khi kết quả chính thức chưa được công bố. Trước đó, Tổng thống Umaro Sissoco Embaló và ứng cử viên đối lập Fernando Dias đều tuyên bố giành chiến thắng.

Cuộc bầu cử tổng thống mới ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng tới. Tháng trước, Thủ tướng Ilídio Vieira Té cho biết các điều kiện chưa đáp ứng để tổ chức bầu cử vào tháng 12, nhưng không đưa ra thời điểm thay thế.

Tổng thống lâm thời, Tướng Horta Inta-A-Na, đã ấn định ngày bầu cử là 26/11/2028 trong sắc lệnh được Phủ Tổng thống công bố ngày 26/11/2026. Sắc lệnh nêu rõ các điều kiện kỹ thuật, vật chất và tài chính cần thiết để tổ chức một cuộc bầu cử đáng tin cậy hiện chưa được đáp ứng. Việc tổ chức bỏ phiếu khi chưa đáp ứng các yêu cầu pháp lý và vận hành có thể làm suy giảm tính minh bạch, tính bao trùm và độ tin cậy của cuộc bầu cử, cũng như niềm tin của công chúng vào tiến trình này.

Việc hoãn bầu cử diễn ra sau cuộc trưng cầu dân ý do quân đội tổ chức hồi tháng 8, trong đó cử tri thông qua các sửa đổi hiến pháp nhằm mở rộng quyền lực tổng thống và thu hẹp quy mô quốc hội. Tổng thống bị lật đổ Embaló, hiện sống lưu vong tại Maroc, từng tuyên bố sẽ tham gia cuộc bầu cử dự kiến vào tháng 12. Tuy nhiên, tháng trước, chính quyền quân sự đã cấm ông trở về nước, viện dẫn những lo ngại về an ninh và trật tự công cộng.

Guinea-Bissau là quốc gia nhỏ nói tiếng Bồ Đào Nha ở Tây Phi, từng trải qua nhiều cuộc đảo chính và âm mưu đảo chính. Guinea-Bissau cũng là nơi các mạng lưới buôn bán cocaine sử dụng làm điểm trung chuyển ma túy trên đường vận chuyển đến châu Âu.