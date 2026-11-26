Du khách Mỹ đối mặt tình trạng đông đúc và thời tiết xấu dịp Lễ Tạ ơn

Hàng triệu người Mỹ đã bắt đầu di chuyển để đoàn tụ gia đình dịp Lễ Tạ ơn, khiến sân bay, đường bộ và đường sắt trở nên đông đúc trong những ngày cao điểm đi lại. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh mưa bão, tuyết và những lo ngại về các sự cố công nghệ hàng không gần đây.

Người dân đi lại tại ga Penn Station ở New York, Mỹ, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP

Lưu lượng hàng không hôm 24/11 đạt mức cao nhất trong 16 năm, với khoảng 52.000 chuyến bay trong một ngày. Sang ngày 25/11, dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightAware ghi nhận hơn 3.700 chuyến bị chậm và 60 chuyến bị hủy tại Mỹ. Một số chuyến bay tại sân bay quốc tế San Francisco bị chậm do mây thấp, trong khi sân bay quốc tế Miami cũng ghi nhận chậm trễ do thời tiết. Tại sân bay quốc tế Miami và sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York, thời gian chờ kiểm tra an ninh có lúc vượt quá một giờ, dù phần lớn sân bay lớn trên cả nước chỉ ghi nhận những chậm trễ ngắn.

Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) dự kiến kiểm tra khoảng 17,6 triệu hành khách trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 30/11. Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) ước tính 81,5 triệu người sẽ di chuyển ít nhất 80 km trong dịp này, trong đó gần 73 triệu người đi đường bộ, gần 6 triệu người đi máy bay và khoảng 2,6 triệu người sử dụng xe buýt, tàu hỏa hoặc tàu du lịch. Nhiều hành khách chủ động đến sân bay sớm hơn thường lệ để tránh bị ảnh hưởng bởi tình trạng đông đúc và những gián đoạn bất ngờ.

Thời tiết được dự báo tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động đi lại trong những ngày tới. Một cơn bão lớn dọc bờ biển phía Đông có thể mang theo mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt và mất điện tại khu vực Carolina trong những ngày tới, sau đó ảnh hưởng đến vùng Bắc Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc Mỹ vào ngày Lễ Tạ ơn. Gió giật có thể đạt tốc độ 80 km/giờ hoặc cao hơn dọc hành lang đường cao tốc Interstate 95. Một số khu vực thuộc Missouri và Illinois cũng được cảnh báo về bão tuyết, với lượng tuyết tại khu vực St. Louis có thể lên tới 33 cm.

Trong khi đó, tình trạng triều cường tiếp tục gây nguy cơ ngập lụt ven biển ở phía Tây, với cảnh báo được ban hành từ miền Nam California đến khu vực San Francisco và các bờ biển Oregon, Washington.

Du khách cũng lo ngại các sự cố công nghệ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, sau vụ gián đoạn hệ thống của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) dẫn đến lệnh tạm dừng khởi hành trên toàn quốc kéo dài lâu nhất trong 25 năm. Trong tuần qua, United Airlines và Delta Air Lines cũng gặp sự cố hệ thống, khiến hàng trăm chuyến bay bị chậm.