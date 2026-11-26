Lãnh đạo EU tìm cách thu hẹp bất đồng về ngân sách và thống nhất khoản vay mới cho Ukraine

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp ngày 26/11 nhằm tìm cách thu hẹp những bất đồng lớn về ngân sách dài hạn của khối, đồng thời đạt thỏa thuận về khoản vay mới nhằm giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu kinh tế và quân sự trong năm tới.

Ngân sách chung mới là tuyên bố về tham vọng của EU trên trường quốc tế, được tài trợ chủ yếu bởi 27 quốc gia thành viên dựa trên quy mô nền kinh tế. Gói ngân sách giai đoạn 2028-2034 có thể tương đương 1-1,2% tổng thu nhập quốc dân của khối.

“Đã đến lúc đạt được thỏa thuận”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa viết trong thư mời dự hội nghị thượng đỉnh. Cuối tuần trước, ông đưa ra đề xuất mới nhằm giải quyết bài toán ngân sách, cắt giảm khoảng 10% so với kế hoạch ban đầu của Ủy ban châu Âu.

Ông Costa, người sẽ chủ trì cuộc họp kéo dài hai ngày tại Brussels, cho biết các nhà lãnh đạo “có trách nhiệm tìm ra một thỏa thuận cân bằng, cho phép Liên minh châu Âu ứng phó với những thách thức phía trước”.

Các cuộc bầu cử sắp tới tại Pháp, Italy và Ba Lan vào năm sau, cùng cuộc bầu cử ở Tây Ban Nha vào cuối tuần này, khiến việc đạt thỏa thuận trở nên phức tạp hơn. Các lực lượng cực hữu đang dẫn đầu trong một số cuộc khảo sát tại Pháp, trong khi kết quả bầu cử ở Ba Lan và Tây Ban Nha khó dự đoán. Nếu không đạt được thỏa thuận trước cuối tháng tới, các chính phủ mới có thể khiến việc thống nhất ngân sách vào năm sau trở nên khó khăn hơn.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chụp ảnh cùng các nguyên thủ trước Hội nghị "Liên minh tự nguyện" về bảo đảm an ninh ﻿cho Ukraine tại Paris (Pháp), ngày 13/7/2026. Ảnh tư liệu: AP

Bất đồng về ngân sách

EU đang chia thành những nhóm khó nhượng bộ trong vấn đề ngân sách, và các bất đồng ngày càng sâu sắc khi bất đồng về nợ công ở châu Âu ngày càng gay gắt, trong khi các nước buộc phải tăng chi tiêu quốc phòng vì cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã kéo dài gần 5 năm.

Khoảng một phần ba số quốc gia thành viên là những nước đóng góp ròng, tức đóng vào ngân sách nhiều hơn số tiền nhận lại. Đức, Áo, Hà Lan và Thụy Điển là những nước phản đối mạnh mẽ việc phải đóng góp thêm, đồng thời yêu cầu thắt chặt chi tiêu.

Trong khi đó, nhóm đông các nước do Pháp và Italy dẫn đầu, được gọi là “những người bạn của chính sách gắn kết”, kiên quyết bảo vệ các khoản hỗ trợ nông dân và đầu tư cơ sở hạ tầng tại những quốc gia thành viên tương đối nghèo, nhằm giúp các nước này đạt tiêu chuẩn của EU.

Những chính sách trên chiếm khoảng 2/3 tổng ngân sách của khối.

Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia cũng muốn chuyển hướng chi tiêu sang những lĩnh vực mới khi EU đối mặt với nhiều thách thức, như hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga, duy trì khả năng cạnh tranh trước giá năng lượng cao và căng thẳng thương mại với Mỹ, Trung Quốc.

Ông Costa đề xuất áp thuế dịch vụ kỹ thuật số trên toàn EU để tăng nguồn thu. Khoản thu này sẽ đến từ quảng cáo trực tuyến và doanh thu các công ty thu được từ dữ liệu người dùng, có thể đạt khoảng 5 tỷ euro (5,5 tỷ USD) mỗi năm.

Ukraine và bài toán ngân sách châu Âu

Ukraine là một phần quan trọng trong bài toán ngân sách. Gói chi tiêu dự kiến dành 100 tỷ euro (110 tỷ USD) cho Ukraine trong 7 năm. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ phải quyết định về khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro (49,4 tỷ USD) dành cho nước này.

Đầu tháng này, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo sẽ cản trở thỏa thuận ngân sách nếu các nước thành viên không đưa ra cam kết hỗ trợ Ukraine mang tính tập thể, “không có ngoại lệ”.

Bulgaria, CH Séc, Hungary và Slovakia phản đối việc sử dụng ngân sách để hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong thư gửi ông Costa, ông Merz cho rằng việc hỗ trợ Ukraine là vấn đề an ninh châu Âu không thể chia cắt, vì vậy trách nhiệm chia sẻ gánh nặng hỗ trợ cũng phải được thực hiện tương ứng.

Gần một năm trước, các lãnh đạo EU đã thông qua khoản vay 90 tỷ euro (99 tỷ USD) nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu của chính phủ Ukraine trong 2 năm. Tuy nhiên, xung đột với Nga cùng những gián đoạn trong hoạt động thương mại qua Biển Đen, đang gây thêm áp lực lên tài chính Ukraine.

Ủy ban châu Âu dự kiến tiếp tục huy động vốn cho các khoản vay trên thị trường tài chính, trong đó 20 tỷ euro (22 tỷ USD) dành cho nền kinh tế và 25 tỷ euro (27 tỷ USD) dành cho lực lượng vũ trang.

Cuộc họp có thể kéo dài đến đêm

Ông Costa dự kiến trình bày đề xuất với các nhà lãnh đạo, sau đó để họ chia thành những nhóm nhỏ và tiến hành các cuộc đàm phán song phương. Cuối cùng, ông sẽ đưa ra kết luận chung với toàn bộ 27 thành viên, có thể vào ngày 27/11.

Các nhà ngoại giao EU cho rằng thỏa thuận nhiều khả năng sẽ được hoàn tất khi các nhà lãnh đạo gặp lại nhau vào tháng tới.

Dù kết quả ra sao, việc không đạt mục tiêu cuối tháng 12 cũng không đồng nghĩa ngân sách sẽ cạn kiệt. Các quốc gia vẫn có thêm một năm, nhưng cần nhiều thời gian để thông qua các văn bản pháp luật về chương trình chi tiêu và phê duyệt toàn bộ ngân sách, nhằm bảo đảm nguồn tiền có thể được giải ngân từ tháng 1/2028. Cả 27 quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu đều phải thông qua gói ngân sách này.