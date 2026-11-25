Australia thông qua luật siết trách nhiệm các nền tảng trực tuyến

Quốc hội Australia ngày 25/11 thông qua luật an toàn trực tuyến, yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn chủ động ngăn chặn nguy cơ gây hại trên mạng, đồng thời có thể phải chịu mức phạt lên tới 5% doanh thu toàn cầu nếu vi phạm.

Australia thông qua luật mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ trên mạng, yêu cầu các nền tảng công nghệ chủ động ngăn chặn nội dung gây hại và chịu mức phạt nặng nếu vi phạm. Ảnh: AP

Luật mới mang tên Đạo luật Trách nhiệm chăm sóc kỹ thuật số (Digital Duty of Care Act), áp dụng đối với các dịch vụ trực tuyến như mạng xã hội, trò chơi, ứng dụng và chatbot trí tuệ nhân tạo (AI), yêu cầu bảo vệ người dùng khỏi những nội dung và hành vi gây hại nghiêm trọng. Mức phạt tối đa được nâng từ 109 triệu AUD (72 triệu USD), theo đề xuất ban đầu của chính phủ, lên 5% doanh thu toàn cầu của doanh nghiệp.

Dự luật được Hạ viện thông qua với 97 phiếu thuận và 43 phiếu chống, sau khi Chính phủ Công đảng đạt thỏa thuận với đảng Xanh để bảo đảm thông qua tại Thượng viện với 36 phiếu thuận và 23 phiếu chống.

Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng luật mới sẽ góp phần bảo vệ trẻ em và xã hội trước những nguy cơ trên môi trường mạng. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor cảnh báo luật mới có thể dẫn đến việc hạn chế các phát ngôn hợp pháp, đồng thời cam kết bãi bỏ luật nếu đảng Tự do giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2028.

Đại sứ Mỹ tại Australia David Brat cũng bày tỏ lo ngại các quy định về nguy cơ gây hại chưa được định nghĩa rõ ràng, cùng mức phạt cao, có thể khiến các nền tảng kiểm duyệt cả những nội dung không vi phạm pháp luật.

Chính phủ Australia cho biết luật mới đặt ra các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu đối với dịch vụ trực tuyến, yêu cầu các doanh nghiệp có trách nhiệm chủ động đánh giá và giảm thiểu nguy cơ gây hại thay vì chỉ xử lý khi sự việc đã xảy ra. Các quy định này được xem là bước tăng cường trách nhiệm của những nền tảng công nghệ trong việc bảo đảm môi trường trực tuyến an toàn hơn.

Luật của Australia có nhiều điểm tương đồng với Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), được thông qua năm 2022, và Đạo luật An toàn trực tuyến của Anh, được thông qua năm 2023. Việc thông qua luật mới diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang tăng cường quản lý các nền tảng số, đặc biệt trước những lo ngại về tác động của nội dung trực tuyến đối với trẻ em và người dùng.