Tây Ban Nha: Hàng nghìn người ở Barcelona vô gia cư trong cuộc khủng hoảng nhà ở

Barcelona, thành phố nổi tiếng với kiến trúc, du lịch và sự thịnh vượng, đang đối mặt với tình trạng hàng nghìn người phải ngủ trên đường phố trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở ngày càng nghiêm trọng. Nhiều người vô gia cư phải ngủ trước ngân hàng, khách sạn, cửa hàng thời trang hoặc dưới những tòa nhà lớn của thành phố.

Một người vô gia cư ngủ phía ngoài cửa kính trưng bày của một cửa hàng bán đồ xa xỉ ở trung tâm thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 14/11/2026. Ảnh: AP

Theo Quỹ Arrels, khoảng 2.000 người phải ngủ ngoài đường mỗi đêm tại Barcelona vào tháng 12/2025, tăng 43% so với năm 2023. Tổ chức này cho biết Barcelona là một trong những thành phố ở châu Âu có số người vô gia cư trên đường phố lớn nhất. Dữ liệu của chính quyền thành phố năm 2024 cũng ghi nhận 2.860 người khác sống tại các cơ sở trú ẩn công cộng và tư nhân.

Khủng hoảng nhà ở là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người rơi vào cảnh vô gia cư. Giá thuê nhà tại Barcelona tăng cao, trong khi những người có thu nhập thấp, công việc không ổn định hoặc nhận trợ cấp không đủ khả năng chi trả. Giá thuê trung bình của các hợp đồng mới tại thành phố đã tăng hơn 42% trong 10 năm, lên 1.139 euro.

Tình trạng này cũng diễn ra trên phạm vi toàn Tây Ban Nha. Theo Ngân hàng Tây Ban Nha, nước này thiếu khoảng 750.000 căn nhà so với nhu cầu và tốc độ xây dựng mới. Giá nhà tăng 43% trong giai đoạn 2015-2025 sau khi điều chỉnh lạm phát, trong khi giá thuê nhà trên cả nước cũng tăng 43% trong 10 năm qua. Khoảng 1/4 người thuê nhà phải dành hơn 40% thu nhập cho chi phí nhà ở.

Tại Tây Ban Nha, khoảng 2/3 người trong độ tuổi từ 18 đến 34 vẫn sống cùng cha mẹ vào năm 2025. Gần một nửa số người từ 26 đến 34 tuổi cho biết họ không đủ khả năng thuê hoặc mua nhà. Nguồn cung nhà cho thuê tại các thành phố và khu vực ven biển cũng giảm do nhiều yếu tố, trong đó có sự gia tăng dân số và du lịch, cùng với sự phát triển của các loại hình lưu trú ngắn hạn.

Khủng hoảng nhà ở đã trở thành vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử quốc gia tại Tây Ban Nha. Hồi tháng 10, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình yêu cầu tăng cường bảo vệ người thuê nhà, sau vụ một phụ nữ 87 tuổi có sức khỏe yếu bị trục xuất khỏi căn nhà bà đã sống suốt 70 năm.

Trong khi đó, những người vô gia cư tại Barcelona vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu chỗ trú ẩn. Các cơ sở hỗ trợ thường có danh sách chờ và yêu cầu người cần giúp đỡ phải được nhân viên xã hội giới thiệu, với quy trình tiếp nhận kéo dài.