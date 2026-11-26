Truyền thống tôn vinh phụ nữ được gìn giữ ở Mykonos, Hy Lạp

Trên đảo Mykonos của Hy Lạp, nơi nổi tiếng với du lịch xa xỉ, những truyền thống tôn vinh vai trò và sức mạnh của phụ nữ vẫn được gìn giữ. Ngày 25/11, người dân trên đảo tổ chức lễ Thánh Catherine, tưởng nhớ những người phụ nữ từng góp phần duy trì cuộc sống cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Các tín đồ khiêng biểu tượng Thánh Catherine, chuẩn bị cho đoàn rước ﻿trên đảo Mykonos, ﻿Hy Lạp, ngày 25/11/2026. Ảnh: AP

Trước khi trở thành điểm đến của những du khách giàu có, Mykonos từng được gìn giữ bởi những người phụ nữ nghèo nhưng kiên cường. Khi đàn ông rời đảo đi làm trên các tàu đánh cá hoặc tàu vận tải biển, phụ nữ ở lại quản lý cuộc sống cộng đồng. Thánh Catherine, người qua đời hơn 17 thế kỷ trước, được xem là biểu tượng gắn kết với quá khứ và đại diện cho lòng dũng cảm, trí tuệ của phụ nữ. Hiệp hội Văn hóa và Dân gian Phụ nữ Mykonos, thành lập năm 1979, chọn bà làm vị thánh bảo trợ. Người đứng đầu hiệp hội, bà Anna Athymariti, cho biết Mykonos theo truyền thống được xem là xã hội do phụ nữ làm chủ.

Ngày 25/11, bà Athymariti cùng linh mục Petros Marangos tham gia đoàn rước biểu tượng Thánh Catherine được trang trí bằng hoa dọc bờ biển, đi qua các quán bar, khách sạn, nhà sơn trắng và những cối xay gió nổi tiếng. Những người phụ nữ phát chocolate cho cư dân và du khách.

Mykonos bắt đầu nổi tiếng với du lịch gần một thế kỷ trước, khi trở thành điểm dừng chân của du khách đến đảo Delos gần đó, nơi được xem trong thần thoại là quê hương của thần Apollo và là địa điểm khảo cổ quan trọng của Hy Lạp. Phụ nữ trên đảo từng bán vải dệt thủ công và mở nhà làm nơi lưu trú cho khách, góp phần hình thành ngành du lịch. Nhiều thập kỷ sau, du lịch xa xỉ đã làm thay đổi hòn đảo, với những du thuyền tư nhân, tàu du lịch và các chuyến bay được thuê riêng đưa du khách giàu có đến tận hưởng cuộc sống về đêm cùng các dịch vụ cao cấp.

Theo truyền thống Kitô giáo, Thánh Catherine là một nữ quý tộc trẻ tuổi, thông thái ở Ai Cập thời La Mã. Giáo hội Chính thống giáo tôn kính bà là vị thánh “toàn trí”, bảo trợ cho các học giả, triết gia, sinh viên và phụ nữ chưa kết hôn. Linh mục Petros Marangos cho biết Thánh Catherine từng đọc các tác phẩm của Homer và Virgil, nghiên cứu y học và tìm hiểu nhiều lĩnh vực tri thức đương thời.

Theo linh mục Marangos, bên ngoài những bãi biển đông đúc và khu nghỉ dưỡng, một Mykonos khác vẫn tồn tại, rõ nét hơn trong những tháng mát mẻ khi du khách rời đi. Ông cho rằng hòn đảo giàu truyền thống và người dân vẫn gìn giữ những giá trị đó bằng tình yêu, sự tôn trọng. Bà Athymariti cũng lấy Thánh Catherine làm tấm gương để phụ nữ có thể vững vàng trong gia đình và cuộc sống.