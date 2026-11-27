Người trẻ Senegal bất chấp hiểm nguy tìm đường đến châu Âu

Nhiều thanh niên Senegal đang đánh cược mạng sống trong những chuyến vượt Đại Tây Dương đến châu Âu, bất chấp những nỗ lực do châu Âu tài trợ nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ Tây Phi. Với nhiều người, việc rời quê hương được xem là lựa chọn duy nhất để tìm kiếm việc làm và một cuộc sống tốt đẹp hơn, trong bối cảnh thất nghiệp, nghèo đói và ngành khai thác thủy sản ngày càng khó khăn.

Theo nhà chức trách Tây Ban Nha, hơn 29.000 người, chủ yếu đến từ Senegal và Gambia, đã tới quần đảo Canary trong năm nay. Riêng tháng 11, số người đến quần đảo Canary đạt mức kỷ lục 16.000, tăng mạnh so với những tháng trước. Năm ngoái, khoảng 17.000 người tới quần đảo này trong bối cảnh Senegal tăng cường giám sát với sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu, khiến số chuyến ra khơi giảm xuống. Đầu tuần này, Hải quân Senegal cho biết đã chặn 5 thuyền chở tổng cộng 974 người chỉ trong một ngày.

Baye Coura Diop, 23 tuổi, người đã 3 lần tìm cách vượt Đại Tây Dương đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha bằng thuyền đánh cá, đứng trước một chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ mang cờ Mỹ trên bãi biển ở Kayar, vùng Bayakh, Senegal, ngày 23/11/2026. Ảnh: AP

Khi cá biến mất, tương lai cũng mất theo

Baye Coura Diop, 23 tuổi, đã 3 lần tìm cách đến châu Âu. Trong lần đầu vượt biển từ Senegal bằng một chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ, chiếc thuyền chở quá đông người bị mất phương hướng, khiến anh phải lênh đênh 15 ngày trên biển, chỉ có nước biển để uống.

Trong lần thứ hai và thứ ba tìm cách vượt biển, Diop đều suýt bị lực lượng chức năng Senegal bắt giữ. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm thử lại và đã trả tiền cho người tổ chức đưa người vượt biên, hiện chỉ chờ họ thông báo thời điểm khởi hành.

“Khoảng một nửa số bạn bè tôi đang ở châu Âu. Nghề đánh cá không còn hiệu quả nữa. Ở đây chẳng có việc gì để làm”, Diop nói.

Diop sống trong nhà mẹ cùng 20 thành viên gia đình. Anh và người anh trai mỗi người đã 3 lần tìm cách di cư trong những năm qua, với chi phí khoảng 400.000 franc CFA (669 USD) cho mỗi lần thử.

“Tương lai của tôi không nằm ở Senegal, bởi công việc rất vất vả nhưng kiếm được ít tiền. Muốn giúp đỡ gia đình, tôi phải làm việc rất nhiều mới kiếm được một khoản đáng kể. Ngay cả nghĩ đến chuyện kết hôn cũng không dễ vì cần tiền. Vậy tương lai của tôi là gì? Tôi đang hướng về Tây Ban Nha”, Diop nói.

Khoảng 75% dân số Senegal dưới 35 tuổi, phần lớn không có việc làm hoặc làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, không có bảo đảm về tài chính. Senegal đang phải đối mặt với gánh nặng nợ công lớn, chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng nghèo đói phổ biến. Chi phí y tế cao, người dân phải tự thanh toán.

Nghề cá đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Senegal, chiếm 3% GDP và tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 50.000 người, việc làm gián tiếp cho 500.000 người, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO). Tuy nhiên, ngành đánh cá đang chịu tác động của biến đổi khí hậu và sự cạnh tranh từ các tàu cá công nghiệp nước ngoài, chủ yếu của Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động trong vùng biển Senegal.

Các doanh nghiệp châu Âu cũng góp phần vào tình trạng đánh bắt quá mức thông qua nhu cầu đối với bột cá và dầu cá, cùng những lỗ hổng trong quy định. Các tổ chức môi trường đã ghi nhận tình trạng tàu cá đăng ký dưới cờ của nước thứ ba để né tránh các quy định.

Ngagne Cisse, 42 tuổi, cho biết ngư dân từng có thể kiếm sống khá ổn khi ông còn trẻ. Ông là một trong những người đầu tiên đến Tây Ban Nha bằng thuyền đánh cá vào năm 2006, nhưng sau đó bị trục xuất về Senegal. Kể từ đó, điều kiện sống của ngư dân ngày càng khó khăn.

“Không còn cá cho chúng tôi nữa”, ông nói.

Bi kịch phía sau những chuyến vượt biển đến châu Âu

Tổng thống Bassirou Diomaye Faye đắc cử năm 2024 với cam kết cải thiện mức sống của người dân Senegal, trong đó có việc xem xét lại giấy phép đánh bắt dành cho các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, ngư dân cho rằng mọi thứ vẫn chưa thay đổi.

Số người thiệt mạng khi tìm cách đến châu Âu qua Đại Tây Dương vẫn chưa được xác định. Trong giai đoạn 2022-2025, số người chết và mất tích trên tuyến đường này tăng 95%. Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ghi nhận hơn 6.500 người thiệt mạng kể từ năm 2020, nhưng con số này được cho là chỉ chiếm một phần nhỏ so với thực tế. Nhiều vụ đắm tàu không được ghi nhận, khiến những người trên thuyền không để lại dấu vết. Tổ chức Caminando Fronteras của Tây Ban Nha, chuyên bảo vệ quyền lợi người di cư, ghi nhận hơn 26.000 người mất tích hoặc thiệt mạng kể từ năm 2020.

Trong số những người mất tích có chồng của Falla Dionne, 24 tuổi. Anh rời nhà vào tháng 7/2022, nói với vợ rằng sẽ đến Mauritania tìm việc. Khi đó, con trai họ mới 3 tháng tuổi. Một tuần sau, cha mẹ chồng thông báo với Dionne rằng chồng cô đã lên một chiếc thuyền pirogue hướng đến Tây Ban Nha. Từ đó đến nay, cô không nhận được bất kỳ tin tức nào về anh.

“Ban đầu, mọi chuyện rất khó khăn, tôi nhớ anh ấy rất nhiều”, Dionne xúc động nói. “Nhưng gần đây, tôi đã bắt đầu vượt qua được”.

Cô cho biết không trách chồng vì đã ra đi, dù việc đó khiến cô đau lòng. Dù chồng mất tích, Dionne vẫn đang chuẩn bị thực hiện chuyến đi nguy hiểm tương tự. Cô đã tiết kiệm đủ tiền để trả cho người đưa người vượt biên và đang chờ thời điểm thích hợp để khởi hành.