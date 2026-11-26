Chứng khoán châu Á phục hồi nhờ cổ phiếu AI

Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên giao dịch ngày 26/11, dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), sau khi Phố Wall thu hẹp mức giảm mạnh trong phiên trước đó. Nhiều thị trường trong khu vực bật tăng sau phiên bán tháo, trong đó cổ phiếu các công ty sản xuất chip và thiết bị bán dẫn ghi nhận diễn biến tích cực.

Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tại Seoul, Hàn Quốc, ﻿ngày 26/11/2026. Ảnh: AP

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,3%, lên 57.768,92 điểm, sau khi giảm 2,8% trong phiên trước đó. Tập đoàn SoftBank, nhà đầu tư của OpenAI, tăng 9%, trong khi Kioxia Holdings, nhà sản xuất chip nhớ, tăng mạnh 12,4%. Cổ phiếu Tokyo Electron, công ty sản xuất thiết bị bán dẫn, tăng 1,5%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,2%, lên 4.755,29 điểm, sau khi giảm 6,2% trong phiên trước. Samsung Electronics tăng 1,6%, trong khi nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix tăng 3,7%.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,9%, lên 22.373,81 điểm. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite giảm chưa đến 0,1%, xuống 3.475,46 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 2,6%, trong khi cổ phiếu TSMC, nhà sản xuất chip hàng đầu của hòn đảo, tăng 0,2%.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,9%, lên 8.767,20 điểm, trong khi chỉ số Sensex của Ấn Độ tăng nhẹ 0,1%.

Dù thị trường phục hồi, tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu AI vẫn thận trọng.

Nvidia, một trong những cổ phiếu dẫn dắt Phố Wall, giảm 3,9% khi nhóm AI hạ nhiệt ngày thứ hai sau khi Jensen Huang trở lại làm CEO. Hôm thứ Tư, S&P Global Ratings cảnh báo có thể hạ xếp hạng tín nhiệm của công ty vì lo ngại về quản lý và quản trị. Những nghi ngại về triển vọng phát triển AI, khả năng sinh lời của các công ty và tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng AI cũng tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu công nghệ.

Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 giảm 0,3% trong phiên ngày 25/11 sau khi có thời điểm giảm tới 3,2%. Nasdaq Composite giảm 0,6%, trong khi Dow Jones tăng 0,3%.

Trong giao dịch hàng hóa, giá dầu tăng vào đầu phiên 26/11 khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục diễn ra. Dầu Brent tăng 0,5%, lên 91,11 USD/thùng, trong khi dầu thô chuẩn của Mỹ tăng 0,8%, lên 84,33 USD/thùng.