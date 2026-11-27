Chứng khoán châu Á khởi sắc trong phiên giao dịch cuối tuần

Chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/11, sau khi thị trường Phố Wall nghỉ giao dịch nhân dịp Lễ Tạ ơn.

Các màn hình hiển thị tỷ giá ngoại tệ tại phòng giao dịch của ngân hàng Hana Bank ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/11/2026. Ảnh: AP

Chỉ số Nikkei 225, chỉ số chứng khoán chủ chốt của Nhật Bản, tăng gần 2%, lên 58.628,59 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,8%, lên 8.833,60 điểm. Kospi của Hàn Quốc tăng mạnh 4,2%, lên 4.906,93 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng gần 2,1%, lên 22.682,64 điểm, trong khi Shanghai Composite tăng 3,2%, lên 3.586,30 điểm.

Hoạt động mua cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy các chỉ số tăng cao, bất chấp một số hoạt động chốt lời khiến đà tăng phần nào bị hạn chế.

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Tokyo Electron và Advantest Corp. giảm trong phiên giao dịch buổi sáng, nhưng nhanh chóng phục hồi và kết thúc phiên ở mức cao hơn đáng kể, cho thấy sức hút vẫn lớn của cổ phiếu ngành chip máy tính và AI.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát những tác động có thể xảy ra đối với khu vực từ các đợt tăng thuế nhập khẩu của Mỹ dự kiến áp dụng với hàng hóa từ Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và các đối tác thương mại khác.

Thị trường Mỹ sẽ mở cửa trở lại vào cuối ngày 27/11, với thời gian giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ lễ. Trong giao dịch năng lượng, giá dầu gần đây biến động mạnh do những bất ổn liên quan đến căng thẳng ở Trung Đông. Dầu thô chuẩn của Mỹ tăng 2,99%, lên 86,18 USD/thùng. Dầu Brent, chuẩn quốc tế, tăng 0,77%, lên 97,31 USD/thùng.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng nhẹ lên 159,33 yen Nhật, so với mức 159,23 yen trước đó. Đồng euro được giao dịch ở mức 1,0982 USD, tăng so với 1,0975 USD.