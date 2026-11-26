Nigeria thu giữ lượng ma túy đá trị giá 220 triệu USD, bắt 5 người Mexico

Cơ quan chống ma túy Nigeria ngày 25/11 thông báo thu giữ ít nhất 220 triệu USD ma túy đá (methamphetamine) và bắt giữ 5 nghi phạm người Mexico trong một chiến dịch triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn ở khu vực đông nam nước này.

Các nghi phạm người Mexico bị bắt giữ tại bang Enugu, Nigeria, ngày 11/11/2026. Ảnh: AP

Cơ quan Phòng chống ma túy Nigeria (NDLEA) cho biết các lực lượng chức năng đã đột kích một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy quy mô công nghiệp tại bang Enugu, nơi 5 “chuyên gia sản xuất ma túy đá người Mexico” bị bắt giữ. Theo người phát ngôn cơ quan này, ông Femi Babafemi, các nghi phạm được một công dân Nigeria tuyển mộ trước khi nhập cảnh vào nước này bằng hộ chiếu giả.

“Chúng tôi đã thu giữ tổng cộng 1.512 kg methamphetamine, bao gồm thành phẩm và ma túy đang trong quá trình sản xuất, tại nhà máy bí mật này, với giá trị ước tính 226,8 triệu USD”, ông Babafemi cho biết.

Đây là một trong những vụ thu giữ ma túy lớn nhất tại Nigeria trong năm nay, trong bối cảnh quốc gia này đang trở thành điểm nóng về buôn bán ma túy trái phép. Hồi tháng 5, một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia có sự tham gia của người Nigeria và Mexico đã bị triệt phá ở khu vực tây nam Nigeria, trong một loạt chiến dịch tương tự được thực hiện gần đây.

Cơ quan chống ma túy Nigeria cho biết các nghi phạm đã bị theo dõi trong nhiều tuần. Nhóm người Mexico từng bị từ chối nhập cảnh Nigeria hồi tháng 8 do có thông tin tình báo về những kế hoạch bị cáo buộc của họ. Tuy nhiên, trong lần nhập cảnh thứ hai, nhóm này đã thành công khi sử dụng hộ chiếu giả để đi qua nước láng giềng Benin, dù nhà chức trách đã được cảnh báo về việc họ nhập cảnh.

Các lực lượng chức năng sau đó tiếp tục theo dõi hoạt động và di chuyển của nhóm nghi phạm cho đến ngày 11/11, khi họ bị bắt tại phòng thí nghiệm ở bang Enugu.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), khu vực Tây và Trung Phi đang trở thành trung tâm lớn của hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy trái phép trên toàn cầu, do tình trạng biên giới lỏng lẻo và tham nhũng.