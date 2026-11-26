Thái Lan: Ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ tại nhà máy lọc dầu ở Bangkok

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, một vụ nổ và hỏa hoạn tại một cơ sở dầu mỏ lớn ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, ngày 26/11, khiến ít nhất 9 người bị thương, đồng thời buộc cư dân khu vực lân cận phải sơ tán trong thời gian ngắn.

Khói bốc lên từ cơ sở dầu mỏ sau vụ nổ ở Bangkok, Thái Lan, ngày 26/11/2026. Ảnh: AP

Theo Trung tâm Y tế Erawan ở Bangkok, phần lớn những người bị thương bị bỏng, trong đó 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường, nằm ở khu vực phía đông Bangkok.

Thông báo khẩn cấp gửi đến điện thoại di động của người dân cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 15 giờ, đồng thời khuyến cáo mọi người tránh xa khu vực. Chưa đầy một giờ sau, chính quyền thành phố thông báo đám cháy đã được dập tắt.

Các quan chức sau đó cho biết người dân sống gần khu vực có thể trở về nhà, nhưng khuyến cáo những người trong bán kính 5 km quanh cơ sở này thận trọng trước nguy cơ ô nhiễm không khí. Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan cũng cử cán bộ đến đánh giá chất lượng không khí và nước tại khu vực xung quanh.

Bangchak Corp., đơn vị sở hữu nhà máy lọc dầu và kho chứa, xác nhận vụ hỏa hoạn trong một bài đăng trên Facebook, đồng thời cho biết nguyên nhân đang được điều tra. Công ty cũng thông báo đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất.

Bộ trưởng Năng lượng Akanat Promphan cho biết đám cháy dường như bắt nguồn từ một trong các khu vực của nhà máy lọc dầu, cách khu chứa dầu khoảng 100 mét. Ông cho biết sẽ kiểm tra hiện trường để bảo đảm không còn nguy cơ xảy ra sự cố tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ không cho phép họ khôi phục hoạt động nếu chưa chắc chắn 100% rằng khu vực chứa dầu đã an toàn”, ông nói.

Ông Akanat khẳng định nguồn cung dầu của Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng, bởi nước này còn 5 nhà máy lọc dầu khác và cơ sở xảy ra sự cố không nằm trong số những nhà máy lớn nhất.

Nhà máy lọc dầu này có công suất được công bố là 120.000 thùng/ngày, đứng thứ 5 về quy mô tại Thái Lan và là nhà máy duy nhất nằm trong khu vực đô thị.

Đây không phải lần đầu cơ sở này xảy ra sự cố. Một vụ nổ và hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu hồi tháng 7/2012 từng gây thiệt hại cho khu dân cư lân cận, đồng thời khiến cơ sở phải mất 2 tuần để sửa chữa.