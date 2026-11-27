Người Mỹ tận dụng Black Friday để mua hàng thiết yếu và quà tặng

Người tiêu dùng Mỹ đang tận dụng các chương trình giảm giá Black Friday để mua cả quà tặng dịp lễ lẫn những mặt hàng thiết yếu như dầu gội, quần áo cơ bản và đồ dùng gia đình. Trong bối cảnh chi phí tăng cao, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang trở thành công cụ hỗ trợ người mua so sánh sản phẩm, giá cả và lựa chọn những món hàng phù hợp.

Black Friday năm nay có nhiều thay đổi khi các nhà bán lẻ đã triển khai chương trình giảm giá sâu cả trực tuyến và tại cửa hàng trong suốt tháng 11, khiến ngày mua sắm từng được xem là thời điểm khởi đầu mùa lễ giờ đây trở thành một phần của đợt khuyến mãi kéo dài nhiều tuần.

Theo các nhà phân tích ngành, những lo ngại về chi phí, trong đó có tác động từ cuộc chiến của Mỹ với Iran, đang ảnh hưởng đến cách thức, thời điểm và mặt hàng mà người tiêu dùng lựa chọn. Khi các chương trình giảm giá xuất hiện, người mua không chỉ tìm quà tặng mà còn tranh thủ tích trữ các sản phẩm thiết yếu như đồ vệ sinh cá nhân, quần áo và sản phẩm dành cho thú cưng.

Một phụ nữ đẩy xe mua sắm rời một cửa hàng tạp hóa ở Arlington Heights, bang Illinois (Mỹ). Ảnh: AP

Chi tiêu trực tuyến đến nay vượt kỳ vọng

Doanh số mua sắm trực tuyến trong mùa lễ đến nay đã vượt kỳ vọng. Theo Adobe Digital Insights, người tiêu dùng Mỹ chi 82,5 tỷ USD mua hàng trực tuyến từ ngày 1/11 đến 22/11, tăng 9,1% so với cùng kỳ 3 tuần năm ngoái.

Adobe dự báo doanh số trực tuyến tại Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm, kéo dài đến ngày 31/12, sẽ tăng 6,7%, đạt tổng cộng 275,1 tỷ USD. Trong khi đó, Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ dự kiến doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến trong tháng 11 và 12 tăng 4,1%, với tổng chi tiêu của người tiêu dùng đạt 1.010 tỷ USD. Giá cả tăng cao được ước tính đóng góp khoảng một nửa mức tăng doanh số này.

Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ cũng tăng trong tháng này, trong khi giá xăng tiếp tục giảm đều. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy người Mỹ đến các cửa hàng ít thường xuyên hơn trong mùa mua sắm năm nay và các quyết định chi tiêu có xu hướng được cân nhắc kỹ hơn, thay vì mua sắm bốc đồng.

Người mua sắm mua đồ gia dụng cùng quà tặng dịp lễ

Black Friday ngày càng mở rộng thành sự kiện mua sắm kéo dài nhiều tuần, khiến một số người tiêu dùng tranh thủ mua các mặt hàng thiết yếu mà họ thường mua vào thời điểm khác trong năm, bên cạnh quà tặng dịp lễ.

Dữ liệu của Adobe cho thấy, doanh số trực tuyến của các sản phẩm vệ sinh cá nhân từ ngày 1/11 đến 22/11 tăng 40% so với mức trung bình tháng 10. Doanh số sản phẩm vệ sinh nhà cửa tăng 33%, trong khi quần áo cơ bản tăng 27%.

Các chương trình giảm giá cũng thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm nhiều hơn. Salesforce cho biết mức giảm giá trong tháng 11 cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến giá bán trung bình của hàng hóa giảm 1%. Từ ngày 1/10 đến 18/11, số lượng sản phẩm trong giỏ hàng trực tuyến tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng được dự kiến giảm giá sâu nhất trong mùa lễ gồm quần áo, đồ gia dụng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Salesforce dự báo các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp sẽ giảm giá trung bình 33% trong tuần tới.

Các công cụ AI có thể thúc đẩy người dùng mua sắm trực tuyến nhiều hơn

Người tiêu dùng đang sử dụng các công cụ hỗ trợ AI để so sánh sản phẩm và giá cả, đặc biệt khi lạm phát và chi phí xăng dầu khiến họ chú ý hơn đến giá bán. Niềm tin rằng các trang thương mại điện tử có thể đưa ra mức giá tốt cũng góp phần thúc đẩy người mua chi tiêu trực tuyến nhiều hơn thay vì đến cửa hàng.

Adobe cho biết lượng truy cập đến các trang bán lẻ trực tuyến thông qua liên kết từ những công cụ AI đã tăng hơn gấp đôi trong tháng này so với tháng 11/2025.

Các nhà bán lẻ cũng ghi nhận mức chi tiêu cao hơn từ khách hàng sử dụng công cụ AI. Giám đốc điều hành Walmart, ông John Furner, cho biết khách hàng sử dụng Sparky, trợ lý mua sắm AI của hãng, chi tiêu trung bình mỗi đơn hàng cao hơn 40% so với người không sử dụng công cụ này.

Giám đốc điều hành Amazon, ông Andy Jassy, cũng cho biết người mua sắm tại Mỹ sử dụng trợ lý AI Alexa chi tiêu nhiều hơn 50% so với những người không sử dụng công cụ.

Dù các chương trình giảm giá đã được triển khai từ sớm, những mức ưu đãi tốt nhất vẫn được dự báo xuất hiện vào Lễ Tạ ơn và Black Friday. Chẳng hạn, mức giảm giá tivi dự kiến trung bình 23% vào Black Friday, so với 11% trong 22 ngày đầu tháng 11.