Huawei bị kết tội tại Mỹ về đánh cắp bí mật thương mại

Một bồi thẩm đoàn Mỹ ngày 24/11 kết luận tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei phạm tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại và lừa đảo ngân hàng.

Mặc dù kết luận Huawei phạm tội âm mưu đánh cắp bí mật thương mại nhưng bồi thẩm đoàn đã bác bỏ cáo buộc nghiêm trọng nhất, cho rằng Huawei tham gia âm mưu tội phạm có tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản trí tuệ và bí mật công nghệ từ các đối thủ cạnh tranh, đối tác.

Biển quảng bá công nghệ 5G của Huawei. Ảnh: AP

Huawei bị kết tội 10 trong số 12 cáo buộc

Các cáo buộc liên quan đến việc Huawei kinh doanh tại những quốc gia chịu lệnh trừng phạt của Mỹ, trong đó có Iran và Triều Tiên, đồng thời cung cấp thông tin sai lệch cho các quan chức chính phủ và ngân hàng Mỹ. Công ty có thể phải nộp hàng tỷ USD tiền phạt khi tòa tuyên án vào tháng 9 năm sau. Huawei tuyên bố sẽ kháng cáo, đồng thời cho rằng các công tố viên đã xây dựng một câu chuyện sai lệch từ những hành vi sai phạm riêng lẻ của một số nhân viên.

Mỹ cáo buộc Huawei đánh cắp công nghệ của nhiều đối thủ

Bản cáo trạng cho rằng Huawei từng sao chép mã nguồn của đối thủ để sản xuất bộ định tuyến Internet, bí mật chụp ảnh thiết bị mạng tại một triển lãm thương mại và lấy cánh tay robot từ phòng thí nghiệm của một công ty cạnh tranh để đo đạc. Các doanh nghiệp được xác định là bên bị ảnh hưởng gồm Cisco Systems, Motorola Solutions, T-Mobile, Quintel USA và Fujitsu. Huawei bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng đây là các tranh chấp về bí mật thương mại đã được giải quyết qua các vụ kiện dân sự.

Trước đó, Mỹ cũng truy tố Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu với cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho ngân hàng HSBC về hoạt động kinh doanh của công ty tại Iran. Bà bị bắt tại Canada năm 2018 và trở về Trung Quốc năm 2021 theo thỏa thuận trao đổi tù nhân, trong đó Mỹ hủy bỏ vụ án nhằm vào bà.

Các biện pháp hạn chế không ngăn được Huawei mở rộng

Dù bị cấm bán thiết bị cho các nhà mạng Mỹ và đưa vào danh sách đen tại một số nước phương Tây như Canada, Anh, Huawei vẫn duy trì hoạt động kinh doanh trên toàn cầu. Công ty tiếp tục bán điện thoại thông minh, thiết bị viễn thông và mở rộng sang lĩnh vực sản xuất chip, trở thành một lựa chọn thay thế quan trọng tại Trung Quốc cho các sản phẩm của Nvidia.