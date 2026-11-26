Quần đảo Canary ghi nhận kỷ lục gần 2.000 người di cư đến trong một ngày

Giới chức Tây Ban Nha ngày 25/11 cho biết gần 2.000 người di cư đã đến quần đảo Canary trong ngày 24/11, lập kỷ lục về số người đến quần đảo này trong một ngày. Lượng người đến tăng mạnh ngay trước cuộc tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha vào cuối tuần này, trong bối cảnh vấn đề di cư được dự báo là mối quan tâm lớn của nhiều cử tri.

Người di cư lên bờ tại cảng La Restinga trên đảo El Hierro, thuộc quần đảo Canary, ﻿Tây Ban Nha, ngày 24/11/2026. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha cho biết, 1.990 người đã đến trên 15 chiếc thuyền, được các tàu cứu hộ hộ tống lần lượt đến đảo El Hierro. Trong số này có khoảng 100 trẻ vị thành niên, bao gồm một em bé mới 4 ngày tuổi được sinh ra trên hành trình.

Quần đảo Canary nằm ngoài khơi Tây Phi, từ nhiều năm nay là một trong những cửa ngõ quan trọng để người di cư tìm cách đến châu Âu. Tuy nhiên, hành trình vượt biển trên tuyến đường này rất nguy hiểm, với hàng nghìn người thiệt mạng. Dù quần đảo chỉ cách bờ biển châu Phi gần nhất khoảng 105 km, nhiều người di cư lựa chọn những tuyến đường dài hơn để tránh lực lượng an ninh. Các chuyến đi có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần, thậm chí một số thuyền bị trôi ra Đại Tây Dương.

Trong năm nay, hơn 26.000 người đã đến quần đảo Canary, trong đó khoảng một nửa đến vào tháng 11. Kỷ lục trước đó được ghi nhận cách đây 2 tuần, khi 1.400 người đến đảo Gran Canaria trong ngày 7/11.

Các chuyến đi từ Tây Phi thường mang tính thời vụ. Tháng 11 thường ghi nhận số người khởi hành tăng mạnh do nhiều người tìm cách lên đường trước khi biển trở nên dữ dội vào mùa đông. Gần đây, điều kiện biển khá êm và thuận lợi cho việc vượt biển, góp phần khiến số chuyến đi tăng cao. Phần lớn những người đến hôm 24/11 xuất phát từ Senegal và Gambia.

Lãnh đạo chính quyền quần đảo Canary, ông Fernando Clavijo, cho biết đảo El Hierro, nơi có khoảng 12.000 dân, không thể tiếp nhận lượng người lớn như vậy. Nhiều người đến nơi trong tình trạng kiệt sức và sức khỏe kém. Ông cho biết việc chuyển những người di cư trưởng thành đến Tây Ban Nha đại lục đang diễn ra tương đối tốt, đồng thời đề nghị các khu vực khác hỗ trợ tiếp nhận trẻ vị thành niên không có người đi cùng.

Vấn đề di cư được dự báo sẽ là trọng tâm trong cuộc bầu cử tại Tây Ban Nha vào cuối tuần này. Đảng Nhân dân bảo thủ đang tìm cách đánh bại chính phủ do Đảng Xã hội lãnh đạo và có thể phải liên minh với đảng cực hữu Vox, lực lượng vận động mạnh mẽ cho chính sách trục xuất người di cư và ưu tiên người Tây Ban Nha trong các chính sách xã hội.