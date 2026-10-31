Bảo vệ ranh giới mỏ, chống thất thoát tài nguyên

Bảo vệ tài nguyên than đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị khai thác. Trước nguy cơ phát sinh vi phạm tại khu vực lộ vỉa, ranh giới mỏ và các tuyến vận tải, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, phối hợp kiểm tra, trao đổi thông tin với doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm phạm tài nguyên, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Công an phường Vàng Danh phối hợp với Công ty CP Than Vàng Danh tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh ranh giới mỏ.

Tại phường Vàng Danh, hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển than gắn với nhiều khu vực giáp khu dân cư, đường giao thông. Đặc điểm này đặt ra yêu cầu đối với lực lượng công an trong việc nắm chắc địa bàn, nhận diện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ và phối hợp với các đơn vị liên quan để phòng ngừa vi phạm từ sớm. Thay vì chỉ tập trung xử lý khi vụ việc xảy ra, công tác kiểm tra, trao đổi thông tin được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện phát hiện dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở.

Trung tá Hoàng Mạnh Sơn, Phó trưởng Công an phường Vàng Danh, cho biết: “Trên địa bàn phường có 3 công ty của TKV là Than Uông Bí, Than Vàng Danh, Kho vận Đá Bạc. Chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra, ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm ranh giới mỏ; đồng thời duy trì kênh liên lạc 24/24 giờ để khi có bất kỳ thông tin nào liên quan đến khai thác trái phép sẽ phối hợp xử lý kịp thời”.

Việc duy trì đầu mối liên lạc thường xuyên giúp thông tin giữa lực lượng công an và doanh nghiệp được trao đổi kịp thời, nhất là khi xuất hiện dấu hiệu bất thường tại các khu vực khai thác. Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, các bên có thể phối hợp kiểm tra, xác minh thực tế, xác định nguy cơ và triển khai biện pháp ngăn chặn phù hợp. Đây là khâu quan trọng để công tác phòng ngừa không dừng ở việc nắm tình hình, mà chuyển thành những hoạt động cụ thể trên địa bàn.

Trong quá trình phối hợp, thông tin về hiện trạng khai trường, các điểm lộ vỉa và mốc giới do doanh nghiệp quản lý là căn cứ quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định những vị trí cần chú ý. Tại Công ty CP Than Vàng Danh, việc kiểm tra các khu vực này được thực hiện định kỳ với sự tham gia của bộ phận bảo vệ, phòng trắc địa, chính quyền và Công an phường.

Công an phường Vàng Danh phối hợp nắm tình hình qua hệ thống camera giám sát khu vực khai thác mỏ.

Ông Nguyễn Tiến Bằng, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ, Công ty CP Than Vàng Danh, cho biết: “Hằng tháng, hằng quý, phòng bảo vệ phối hợp với phòng trắc địa, UBND và Công an phường kiểm tra các khu vực lộ vỉa, ranh giới mỏ, kịp thời phát hiện nguy cơ để tăng cường quản lý; góp phần hạn chế những sơ hở có thể bị lợi dụng để xâm phạm tài nguyên".

Tại các khu vực khai thác lộ thiên có diện tích rộng như Công ty CP Than Cao Sơn, phạm vi khai trường, tuyến đường vận tải và kho bãi trải rộng khiến việc giám sát trực tiếp khó bao quát toàn bộ hoạt động. Để tăng khả năng kiểm soát, doanh nghiệp đã lắp đặt hàng trăm camera tại các vị trí trọng điểm, kết nối về trung tâm điều hành; đồng thời sử dụng hệ thống định vị GPS trên xe vận tải để theo dõi hành trình, nhận diện dấu hiệu bất thường.

Ông Ngô Quang Kiên, Trưởng Phòng Thanh tra - Bảo vệ, Công ty CP Than Cao Sơn, cho biết: “Ngoài ứng dụng công nghệ, đơn vị xây dựng phương án kiểm tra, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, không để xảy ra các vi phạm liên quan đến tài sản, tài nguyên, ranh giới mỏ”.

Giai đoạn 2020-2026, Công an Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã phối hợp giải quyết 5 nhóm vụ việc liên quan đến lấn chiếm, xây dựng trái phép, cản trở hoạt động sản xuất; điều tra, xử lý 8 nhóm với 30 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại các cảng than và triệt phá 2 nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Từ thực tế tại các địa bàn khai thác than cho thấy, quản lý chặt ranh giới mỏ cần được thực hiện đồng bộ, trong đó công tác phòng ngừa và phát hiện sớm có ý nghĩa quan trọng. Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm ANTT, lực lượng công an tiếp tục chủ động nắm địa bàn, duy trì phối hợp với doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, kịp thời tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin về nguy cơ vi phạm. Qua đó, góp phần bảo vệ tài nguyên quốc gia, giữ ổn định ANTT tại các khu vực khai thác than và bảo đảm hoạt động sản xuất diễn ra đúng quy định của pháp luật.