90 ngày đêm thi đua “nước rút” của TKV

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026. Đợt thi đua gắn với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), tạo khí thế lao động sôi nổi trên khắp các khai trường, nhà máy, khơi dậy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của cán bộ, công nhân, người lao động TKV.

Các đơn vị sôi nổi thi đua về đích

Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin (MICCO), Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh đảm nhiệm việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) phục vụ khai thác than, khoáng sản và thi công các công trình xây dựng.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, Công ty đang tập trung đẩy mạnh hoạt động cung ứng, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ nổ mìn. Đồng thời, chủ động điều hành linh hoạt, bám sát nhu cầu của các đơn vị khai thác, bảo đảm nguồn VLNCN an toàn, kịp thời, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đẩy mạnh vận chuyển, tiêu thụ than dịp cuối năm.

Kết quả 10 tháng năm 2026, Công ty ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng. Tổng sản lượng thuốc nổ tiêu thụ đạt 8.200 tấn, bằng 102% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là mức sản lượng tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay của đơn vị.

Trong đó, sản lượng thuốc nổ cung ứng đạt 6.861 tấn, bằng 91% kế hoạch; sản lượng thuốc nổ sử dụng trong hoạt động nổ mìn dịch vụ đạt 1.338 tấn, bằng 258% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong việc chủ động mở rộng thị trường, phát triển dịch vụ nổ mìn, tạo động lực tăng trưởng mới cho Công ty.

Cùng với đẩy mạnh tiêu thụ, Công ty duy trì ổn định hoạt động cung ứng VLNCN và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Trong 10 tháng, đơn vị đã cung ứng cho Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả 18.380 tấn thuốc nổ bao gói, đạt 74% kế hoạch năm; vận chuyển 26.650 tấn nguyên liệu Amoni Nitrat, đạt 77% kế hoạch. Đáng chú ý, doanh thu đạt 744,5 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 10 tỷ đồng, bằng 333% kế hoạch. Việc hoàn thành sớm các chỉ tiêu quan trọng tạo nền tảng thuận lợi để Công ty tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm. Theo dự kiến, tổng sản lượng thuốc nổ tiêu thụ cả năm đạt 9.550 tấn.

Công nhân Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh thi công thiết kế nổ mìn cho Công ty CP Xi măng Hạ Long.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong MICCO và doanh nghiệp khai thác than, chủ động cân đối nguồn hàng, tổ chức vận chuyển, cung ứng VLNCN và nguyên liệu Amoni Nitrat an toàn, kịp thời. Đồng thời, bám sát nhu cầu khách hàng, xây dựng phương án điều phối linh hoạt, bảo đảm hoạt động cung ứng thông suốt, đáp ứng tiến độ sản xuất tại các khai trường.

Song song với giữ vững thị trường truyền thống, Công ty đẩy mạnh phát triển khách hàng ngoài ngành Than, nhất là các dự án giao thông, khu công nghiệp, mỏ đá và công trình san lấp mặt bằng tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Đối với hoạt động nổ mìn dịch vụ, đơn vị chú trọng nâng cao năng lực thiết kế, thi công, kiểm soát kỹ thuật an toàn và phát triển dịch vụ đo chấn động trong nổ mìn.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nghị, Giám đốc Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh, cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, Công ty đang đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo khí thế quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026. Với nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch, Công ty tiếp tục tập trung bảo đảm cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đầy đủ, kịp thời, an toàn; đẩy mạnh dịch vụ nổ mìn, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát chi phí. Qua đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, tạo đà tăng trưởng cho năm tiếp theo, đồng thời đáp ứng nhu cầu vật liệu nổ phục vụ khai thác than, khoáng sản và thi công các công trình trọng điểm, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của TKV và TP Quảng Ninh.

Tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, khí thế thi đua lao động sản xuất đang diễn ra sôi nổi trong chặng “nước rút” cuối năm. Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khâu sản xuất, tập trung huy động tối đa năng lực thiết bị, nhân lực, đẩy mạnh sàng tuyển, chế biến và tiêu thụ than. Trong quý IV/2026, Công ty phấn đấu sàng tuyển hơn 2,6 triệu tấn than sạch, tiêu thụ trên 2,3 triệu tấn, đưa sản lượng than tiêu thụ cả năm đạt gần 12 triệu tấn, vượt gần 2 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm. Đây là khối lượng công việc lớn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các khâu tiếp nhận, sàng tuyển, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ, đồng thời bảo đảm an toàn, chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Anh Chương, Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, cho biết: Trước khối lượng sản xuất, tiêu thụ lớn trong quý IV, Công ty tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu tiếp nhận, sàng tuyển, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than. Trọng tâm là duy trì thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế thời gian dừng máy, nâng cao năng suất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng than và chủ động phương án tiêu thụ. Đồng thời, tăng cường quản trị doanh nghiệp, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công nhân Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống thiết bị tại hầm bơm, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định phục vụ sản xuất.

Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, phân xưởng, khuyến khích cán bộ, công nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Cùng với đó, Công ty tiếp tục sắp xếp tổ chức sản xuất, tái cơ cấu lao động theo hướng tinh gọn, linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động. Qua đó, tạo sự đồng thuận, khơi dậy tinh thần thi đua trong toàn đơn vị, quyết tâm hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026, đóng góp vào kết quả sản xuất, kinh doanh chung của TKV.

Khí thế thi đua tại Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh, Công ty Tuyển than Cửa Ông đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn TKV. Những kết quả và quyết tâm của từng đơn vị là cơ sở để Tập đoàn tăng tốc sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Dồn lực cho chặng nước rút

Bước vào quý IV/2026, TKV đang duy trì nhịp độ sản xuất, kinh doanh tích cực trên cơ sở kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm. Theo báo cáo của Ban Kinh doanh than, 9 tháng năm 2026, toàn Tập đoàn tiêu thụ 39,174 triệu tấn than, đạt 78,3% kế hoạch năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 37,653 triệu tấn, tăng 13,8%; riêng than cấp cho các nhà máy điện đạt 31,578 triệu tấn, tăng 11%. Sản lượng than xuất khẩu đạt 1,156 triệu tấn.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, 9 tháng năm 2026, TKV đã chủ động điều hành sản xuất, khai thác than nguyên khai đạt khoảng 27,84 triệu tấn. Đồng thời tăng cường chế biến than sạch, nhập khẩu khoảng 8,6 triệu tấn than phục vụ pha trộn, chế biến và cung ứng cho thị trường trong nước. Kết quả này tạo nền tảng quan trọng để TKV tăng tốc trong quý IV.

Theo kế hoạch, quý IV/2026, nhu cầu tiêu thụ than dự kiến đạt hơn 14,9 triệu tấn, sản lượng than nguyên khai khai thác đạt hơn 8,9 triệu tấn. Dự kiến cả năm, sản lượng than nguyên khai đạt 36,81 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng than tiêu thụ trong nước dự kiến đạt hơn 50 triệu tấn, tăng 14,6% so với năm 2025.

Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam nhấn mạnh, quý IV là giai đoạn tăng tốc, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026. Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành, tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, chế biến và tiêu thụ than, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Trong đó, các đơn vị khai thác phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng than nguyên khai, ưu tiên nhân lực cho công tác đào lò, nâng cao năng suất và bảo đảm tiến độ các công trình mỏ. Các đơn vị chế biến, kinh doanh than chủ động bám sát nhu cầu nhận than của các nhà máy nhiệt điện, cân đối nguồn cung, tăng cường chế biến than sạch, đáp ứng yêu cầu về sản lượng, chủng loại và chất lượng.

Thợ mỏ Công ty Than Mạo Khê - TKV sôi nổi thi đua lao động sản xuất trong đợt cao điểm 90 ngày đêm, quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, các ban chuyên môn đang tập trung rà soát toàn diện kế hoạch sản xuất năm 2026, bám sát từng chỉ tiêu, đơn vị để có giải pháp điều hành phù hợp. Đặc biệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, khai thác tối đa năng lực thiết bị, tổ chức sản xuất hợp lý nhằm tăng sản lượng than sạch, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao.

Cùng với đó, TKV tiếp tục cân đối nguồn than nhập khẩu phục vụ pha trộn, chế biến; ưu tiên cung cấp than cho sản xuất điện và các khách hàng truyền thống đã ký hợp đồng. Công tác tiêu thụ được điều hành linh hoạt, gắn với nhu cầu thị trường, đẩy nhanh tiến độ giao than, giảm tồn kho và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Song song với nhiệm vụ sản xuất trước mắt, TKV đang tập trung triển khai các dự án đầu tư phát triển mỏ nhằm tạo dư địa tăng trưởng lâu dài. Giai đoạn 2026-2030, Tập đoàn triển khai 18 dự án khai thác than, gồm 13 dự án đang đầu tư và 5 dự án trong giai đoạn chuẩn bị. Trong đó có các dự án trọng điểm như khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Hà Ráng, khai thác than lộ thiên cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai, khai thác hầm lò khu Tân Yên - Đông Tràng Bạch. Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng bộ hệ thống khai thác, sàng tuyển, chế biến, vận tải và kho cảng sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất, cung ứng than trong những năm tới.

Hoạt động bốc xúc đất đá tại khai trường Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu.

Năm 2026, TKV phấn đấu đạt doanh thu gần 184.500 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 5.000 tỷ đồng; nộp ngân sách trên địa bàn Quảng Ninh hơn 16.400 tỷ đồng. Đây là những chỉ tiêu quan trọng, thể hiện vai trò của ngành Than đối với phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh, nhất là trong duy trì tăng trưởng công nghiệp, đóng góp ngân sách, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm, các đơn vị TKV đang tập trung tăng tốc sản xuất, đẩy mạnh tiêu thụ than, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2026, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Quảng Ninh.