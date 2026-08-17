Bế giảng lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 17/8, tại phường Hiệp Hòa, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường Hiệp Hòa tổ chức bế giảng lớp dạy bơi miễn phí, trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh, Hội Chữ thập đỏ phường Hiệp Hòa và thầy giáo, cô giáo trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bơi căn bản cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian 15 buổi học (từ ngày 1-15/8), 20 học sinh từ 7-15 tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hiệp Hòa được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về bơi lội, kỹ thuật bơi an toàn và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Kết thúc khóa học, các em được kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng bơi đã được hướng dẫn trong thời gian học. Những em đạt yêu cầu được Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học bơi căn bản.

Được biết, trong dịp hè năm 2026, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh phối hợp tổ chức 8 lớp dạy bơi miễn phí, thu hút khoảng 160 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh tham gia.

Dự kiến ngày 25/8, các lớp dạy bơi miễn phí tổ chức trong dịp hè sẽ hoàn thành và bế giảng, góp phần giúp các em có thêm kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước, tự tin bước vào năm học mới.