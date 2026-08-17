Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng

Sáng 17/8, tại Trường Chính trị Vũ Văn Hiếu, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Quảng Ninh năm 2026.

Quang cảnh Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Về phía tỉnh Luông Pha Băng có đồng chí Viên vị lay Đilaphăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Băng, Trưởng đoàn, cùng các cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Lớp bồi dưỡng có 32 cán bộ tỉnh Luông Pha Băng tham gia, diễn ra từ ngày 17 đến 28/8/2026. Nội dung tập trung vào 3 nhóm trọng tâm: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kết hợp nghiên cứu chuyên đề với khảo sát thực tế tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng trao quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Luông Pha Băng chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, Quảng Ninh và các tỉnh Bắc Lào, trong đó có Luông Pha Băng, thường xuyên duy trì hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, giao lưu thanh niên và đối ngoại nhân dân. Lớp bồi dưỡng là dịp để cán bộ hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, quản lý và phát triển địa phương, qua đó tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Luông Pha Băng, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.