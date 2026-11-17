Ca sĩ Raye dẫn đầu đề cử Grammy 2027 với 11 hạng mục

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh Raye dẫn đầu danh sách đề cử Giải Grammy 2027 với 11 đề cử, cân bằng kỷ lục của Beyoncé về số đề cử nhiều nhất trong một năm đối với nghệ sĩ nữ. Danh sách do Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ công bố ngày 16/11 ghi nhận sự nổi bật của các nghệ sĩ nữ.

Raye lần đầu góp mặt ở cả ba hạng mục quan trọng nhất của Grammy gồm Album của năm, Bản thu âm của năm và Ca khúc của năm. Cô còn được đề cử ở hạng mục Nhạc sĩ sáng tác của năm (không thuộc lĩnh vực cổ điển), cùng nhiều hạng mục nhạc pop và video âm nhạc.

Thành tích này giúp Raye cân bằng kỷ lục 11 đề cử trong một năm mà Beyoncé thiết lập tại Grammy 2025. Tổng cộng, Raye đã nhận 15 đề cử Grammy trong sự nghiệp nhưng chưa từng giành chiến thắng ở các hạng mục tranh giải. Trước đó, cô được Viện Hàn lâm Thu âm vinh danh bằng giải thưởng đặc biệt Harry Belafonte dành cho ca khúc tạo ra thay đổi xã hội.

Xếp sau Raye là ca sĩ Tây Ban Nha Rosalía với chín đề cử, trong đó có cả ba hạng mục quan trọng nhất. Cô vừa giành giải Album của năm tại Latin Grammy lần thứ 27 với tác phẩm Lux. Đây cũng là lần đầu Rosalía được đề cử tại tất cả chín hạng mục mà cô góp mặt trong kỳ Grammy này.

Các nghệ sĩ Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers và Ella Langley cùng nhận bảy đề cử. Trong đó, Langley lần đầu được đề cử Grammy. Bruno Mars, Leon Thomas và Olivia Dean, chủ nhân giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Grammy 2026, cùng có sáu đề cử.

Ở hạng mục Album của năm, tám tác phẩm tranh giải gồm This Music May Contain Hope của Raye, Lux của Rosalía, Lost Weekend của Phoebe Bridgers, The Art of Loving của Olivia Dean, Dandelion của Ella Langley, The Romantic của Bruno Mars, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love của Olivia Rodrigo và The Life of a Showgirl của Taylor Swift. Album This Music May Contain Hope được giới phê bình đánh giá cao là một trong những tác phẩm giúp Raye nổi bật trong mùa giải năm nay. Trong khi đó, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ thứ hai trong lịch sử, sau Kendrick Lamar, có năm album phòng thu liên tiếp được đề cử Album của năm.

Cuộc cạnh tranh ở hạng mục Bản thu âm của năm cũng quy tụ nhiều tên tuổi lớn, gồm Man I Need của Olivia Dean, Choosin' Texas của Ella Langley, I Just Might của Bruno Mars, Where Is My Husband! của Raye, The Cure của Olivia Rodrigo, Berghain của Rosalía kết hợp cùng Björk và Yves Tumor, The Fate of Ophelia của Taylor Swift và Dracula của Tame Impala kết hợp cùng Jennie. Đáng chú ý, Jennie, thành viên nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink, lần đầu được đề cử Grammy. Với Dracula, cô trở thành nghệ sĩ K-pop thứ hai được đề cử ở hạng mục Bản thu âm của năm, sau Rosé, cũng là thành viên Blackpink, với ca khúc APT. kết hợp cùng Bruno Mars tại mùa giải trước.

Ở hạng mục Ca khúc của năm, danh sách có nhiều tác phẩm trùng với Bản thu âm của năm, bên cạnh những ca khúc khác như Hate That I Made You Love Me của Ariana Grande, I Knew It, I Knew You của Taylor Swift trong phim Toy Story 5 và Risk It All của Bruno Mars.

Trong khi đó, tám ứng cử viên cho giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất gồm Ella Langley, Angine de Poitrine, Geese, Slayyyter, Sienna Spiro, Don Toliver, Remi Wolf và The Womack Sisters.

Danh sách đề cử năm nay còn ghi nhận nhiều gương mặt lần đầu góp mặt như Tinashe, Ryan Castro, Milo J, Megan Moroney và John Cale. Đặc biệt, John Cale từng thay mặt ban nhạc The Velvet Underground nhận giải Thành tựu trọn đời của Viện Hàn lâm Thu âm năm 2017 nhưng đến nay mới lần đầu được đề cử Grammy.

Beyoncé tiếp tục giữ kỷ lục nghệ sĩ nhận nhiều đề cử Grammy nhất lịch sử, đồng thời cán mốc 100 đề cử trong sự nghiệp với ca khúc Morning Dew (Donk) ở hạng mục Trình diễn R&B đơn ca xuất sắc nhất.

Theo quy định, các bản thu âm được phát hành thương mại tại Mỹ từ ngày 31/8/2025 đến 28/8/2026 đủ điều kiện xét đề cử Grammy 2027. Vòng bỏ phiếu cuối cùng để xác định các nghệ sĩ đoạt giải sẽ diễn ra từ ngày 10/12/2026 đến 7/1/2027.

Lễ trao giải Grammy 2027 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027 tại nhà thi đấu Crypto.com Arena ở Los Angeles (Mỹ). Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên ABC lần đầu tiên kể từ năm 1972, đồng thời phát trực tuyến trên Disney+ và Hulu.