Glenn Close và Ridley Scott được trao giải Oscar danh dự

Nữ diễn viên Glenn Close và đạo diễn Ridley Scott sẽ được trao giải Oscar danh dự tại lễ trao giải Governors Awards diễn ra tối 15/11 (giờ địa phương) tại Hollywood (Mỹ), nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của họ cho ngành điện ảnh.

Glenn Close và Ridley Scott được trao giải Oscar danh dự

﻿nhờ những đóng góp nổi bật cho ngành điện ảnh. Ảnh: AP

Ở tuổi 79, Glenn Close được vinh danh sau sự nghiệp kéo dài hơn 5 thập kỷ. Bà từng 8 lần được đề cử Oscar nhưng chưa giành chiến thắng, cùng cố diễn viên Peter O’Toole giữ kỷ lục về số lần được đề cử Oscar mà không đoạt giải. Lần đầu tiên bà nhận đề cử là năm 1983 với bộ phim "The World According to Garp". Sau đó, bà tiếp tục được đề cử nhờ các vai diễn trong "Fatal Attraction" (1987), "Dangerous Liaisons" (1988), "Albert Nobbs" (2011), "The Wife" (2018) và gần đây nhất là "Hillbilly Elegy" (2020). Dù chưa từng giành tượng vàng Oscar, Glenn Close đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác, trong đó có 3 giải Emmy, 3 giải Tony và 3 giải Quả cầu Vàng.

"Tôi nhận đề cử Oscar đầu tiên cách đây 43 năm và cảm thấy vô cùng xúc động khi được trao giải thưởng danh dự", bà Glenn Close chia sẻ. Bà cũng nhấn mạnh giải thưởng này ghi nhận cả sự nghiệp và những đóng góp cho điện ảnh, thay vì một vai diễn cụ thể.

Trong khi đó, đạo diễn Ridley Scott, 88 tuổi, được biết đến qua những bộ phim nổi tiếng như "Alien", "Blade Runner" và "Gladiator". Ông từng 4 lần được đề cử Oscar nhưng chưa giành chiến thắng, trong đó có các đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất với "Thelma & Louise", "Gladiator" và "Black Hawk Down", cùng đề cử Phim hay nhất với "The Martian". Do không thể tham dự buổi lễ, ông sẽ gửi bài phát biểu nhận giải qua video ghi hình.

Cùng được vinh danh tại sự kiện còn có họa sĩ hoạt hình Floyd Norman và hai nhà sản xuất Christine Vachon, Pamela Koffler. Ông Norman, 91 tuổi, có 65 năm làm việc trong ngành hoạt hình. Ông bắt đầu sự nghiệp tại hãng Walt Disney năm 1956 và trở thành họa sĩ hoạt hình người Mỹ gốc Phi đầu tiên của hãng. Ông từng tham gia thực hiện nhiều bộ phim nổi tiếng như "Sleeping Beauty", "The Jungle Book", "Mulan" và "Toy Story 2".

Hai nhà sản xuất Vachon và Koffler sẽ nhận Giải tưởng niệm Irving G. Thalberg, dành cho những nhà sản xuất có sự nghiệp gắn với chất lượng sản xuất phim nổi bật và bền vững. Đây là đội ngũ nhà sản xuất nữ đầu tiên, đồng thời cũng là những nhà sản xuất phim độc lập đầu tiên được trao giải thưởng này. Hai người đồng sáng lập hãng sản xuất phim độc lập Killer Films tại New York năm 1995 và từng tham gia sản xuất nhiều tác phẩm như "Boys Don’t Cry", "Carol", "Hedwig and the Angry Inch" và "Past Lives".

Governors Awards là sự kiện thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức. Khác với các hạng mục Oscar cạnh tranh, giải thưởng danh dự do Hội đồng Thống đốc của Viện Hàn lâm lựa chọn nhằm tôn vinh thành tựu trọn đời và những đóng góp nổi bật cho ngành điện ảnh. Từ năm 2009, lễ trao giải được tổ chức riêng, không nằm trong khuôn khổ lễ trao giải Oscar chính thức.