Bài thơ “Đông ấm!” của tác giả Quản Minh Cường là một bức tranh mùa đông giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và tình yêu đôi lứa. Qua những hình ảnh gió mùa, sương muối, mưa phùn, nắng hanh, tác giả khắc họa một mùa đông có nét lạnh giá, man mác buồn nhưng vẫn chan chứa hơi ấm của tình người, tình yêu.
Điểm đáng yêu của bài thơ là sự chuyển biến cảm xúc từ cái se lạnh của đất trời đến hơi ấm ngọt ngào của tình yêu. Những câu thơ như “Bếp hồng sưởi ấm, tình anh thêm nồng”, “Áo len em dệt, ấm lòng tình anh” đã tạo nên nét lãng mạn, gần gũi và đầy chất thơ.
Với thể thơ lục bát nhẹ nhàng, ngôn từ giản dị, hình ảnh giàu sức gợi, “Đông ấm!” không chỉ miêu tả mùa đông bằng cảnh sắc thiên nhiên mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: giữa giá lạnh cuộc đời, tình yêu thương chính là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, đem đến niềm tin và hy vọng về một mùa xuân tươi đẹp.
ĐÔNG ẤM!
Gió mùa buốt lạnh tim ai
Để làn sương muối ban mai ghé tìm
Mây giăng lưng núi lặng im
Rét về lay động cánh chim cuối trời
Đông đến khe khẽ gọi mời
Nắng hanh rơi nhẹ nụ cười yêu thương
Sương mờ ảo vùng biên cương
Đông về se sắt, bốn phương đong đầy
Nắng vàng sưởi ấm bàn tay
Mưa đông phủ trắng hàng cây cuối ngày
Mưa phùn kín lối heo may
Cành trơ soi bóng những ngày cuối đông
Gió thổi dọc khắp cánh đồng
Lá vàng nghiêng bóng, dáng hồng thướt tha
Mây trời xám xịt phương xa
Đông tàn nắng trải chan hòa trời xanh
Mong xuân tràn nắng mái tranh
Bếp hồng sưởi ấm, tình anh thêm nồng
Đêm đông anh vẽ ước mong
Áo len em dệt, ấm lòng tình anh
Ráng chiều đẹp tựa như tranh
Hương lam quyện gió mong manh bóng hình
Hơi ấm em tỏa lung linh
Tình anh đón ánh bình minh rạng ngời./.
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Tác giả: Quản Minh Cường, viết ngày 11/11/2026