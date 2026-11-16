Đông ấm!

Bài thơ “Đông ấm!” của tác giả Quản Minh Cường là một bức tranh mùa đông giàu cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và tình yêu đôi lứa. Qua những hình ảnh gió mùa, sương muối, mưa phùn, nắng hanh, tác giả khắc họa một mùa đông có nét lạnh giá, man mác buồn nhưng vẫn chan chứa hơi ấm của tình người, tình yêu.

Điểm đáng yêu của bài thơ là sự chuyển biến cảm xúc từ cái se lạnh của đất trời đến hơi ấm ngọt ngào của tình yêu. Những câu thơ như “Bếp hồng sưởi ấm, tình anh thêm nồng”, “Áo len em dệt, ấm lòng tình anh” đã tạo nên nét lãng mạn, gần gũi và đầy chất thơ.

Với thể thơ lục bát nhẹ nhàng, ngôn từ giản dị, hình ảnh giàu sức gợi, “Đông ấm!” không chỉ miêu tả mùa đông bằng cảnh sắc thiên nhiên mà còn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: giữa giá lạnh cuộc đời, tình yêu thương chính là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn, đem đến niềm tin và hy vọng về một mùa xuân tươi đẹp.

Du khách chinh phục đỉnh Cao Xiêm. Ảnh: La Lành

ĐÔNG ẤM!

Gió mùa buốt lạnh tim ai

Để làn sương muối ban mai ghé tìm

Mây giăng lưng núi lặng im

Rét về lay động cánh chim cuối trời

Đông đến khe khẽ gọi mời

Nắng hanh rơi nhẹ nụ cười yêu thương

Sương mờ ảo vùng biên cương

Đông về se sắt, bốn phương đong đầy

Nắng vàng sưởi ấm bàn tay

Mưa đông phủ trắng hàng cây cuối ngày

Mưa phùn kín lối heo may

Cành trơ soi bóng những ngày cuối đông

Gió thổi dọc khắp cánh đồng

Lá vàng nghiêng bóng, dáng hồng thướt tha

Mây trời xám xịt phương xa

Đông tàn nắng trải chan hòa trời xanh

Mong xuân tràn nắng mái tranh

Bếp hồng sưởi ấm, tình anh thêm nồng

Đêm đông anh vẽ ước mong

Áo len em dệt, ấm lòng tình anh

Ráng chiều đẹp tựa như tranh

Hương lam quyện gió mong manh bóng hình

Hơi ấm em tỏa lung linh

Tình anh đón ánh bình minh rạng ngời./.

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Tác giả: Quản Minh Cường, viết ngày 11/11/2026