Cải tạo, nâng cấp chợ Hà Phong

Chợ Hà Phong, phường Hà Tu là một trong những địa điểm phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, cơ sở vật chất của chợ đã xuống cấp, không còn đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động kinh doanh và nhu cầu mua sắm. Trước thực tế đó, cử tri khu phố 1, phường Hà Tu nhiều lần kiến nghị chính quyền quan tâm sửa chữa, nâng cấp chợ.

Được xây dựng cách đây hơn 40 năm, chợ Hà Phong hiện là nơi mưu sinh của hàng chục tiểu thương và phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày của người dân phường Hà Tu. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều vị trí mái chợ Hà Phong bị dột, xuống cấp sau thời gian dài sử dụng.

Mái tôn cũ xuất hiện nhiều điểm dột. Mỗi khi trời mưa, các tiểu thương phải đặt xô, chậu khắp lối đi để hứng nước từ trên mái chảy xuống. Nhiều bức tường loang lổ, bong tróc từng mảng vữa; hệ thống cột và kết cấu chợ cũng đã cũ, khiến khu vực kinh doanh trở nên nhếch nhác, xuống cấp. Đáng chú ý, khu vực kinh doanh hải sản thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn. Nước mưa tràn vào nền chợ, ứ đọng tại các quầy hàng, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Thực trạng trên không chỉ ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh của các tiểu thương, mà còn tác động đến môi trường, mỹ quan và an toàn của người dân khi đến chợ. Vì vậy, tại nhiều kỳ tiếp xúc cử tri, việc sửa chữa, cải tạo chợ Hà Phong luôn là một trong những nội dung được người dân khu phố 1 kiến nghị, với mong muốn công trình sớm được quan tâm đầu tư.

Bà Nguyễn Thị Bích, tiểu thương chợ Hà Phong, chia sẻ: Chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm triển khai việc cải tạo, nâng cấp chợ. Trong quá trình thi công, địa phương cần có phương án di dời hợp lý để các tiểu thương vẫn có điều kiện duy trì việc kinh doanh, buôn bán.

Nhiều mảng tường bong tróc, loang lổ tại chợ Hà Phong.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri và từ thực tế tại khu chợ, UBND phường Hà Tu đã từng bước triển khai các giải pháp cải tạo, sửa chữa chợ Hà Phong. Tháng 2/2026, UBND phường Hà Tu ban hành Công văn số 493, giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường làm chủ đầu tư thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa chợ Hà Phong trên cơ sở hiện trạng công trình đang sử dụng.

Đến ngày 30/6/2026, UBND phường tiếp tục thống nhất chủ trương cải tạo, sửa chữa và duy tu toàn bộ chợ nhằm bảo đảm an toàn công trình, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác. Các đơn vị chuyên môn được giao lập hồ sơ, thẩm định phương án, dự toán và tham mưu bố trí kinh phí để triển khai theo đúng quy định.

Mới đây, ngày 23/9, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà Tu đã tổ chức buổi làm việc với các tiểu thương để thông báo kế hoạch thi công, thống nhất thời gian triển khai và phương án di dời một số ngành hàng sang địa điểm kinh doanh tạm thời. Việc này nhằm tạo mặt bằng phục vụ thi công, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của các hộ kinh doanh.

Đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà Tu kiểm tra thực tế tại chợ, trao đổi với các tiểu thương về phương án cải tạo, sửa chữa.

Ông Hoàng Vĩnh Hà, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hà Tu, cho biết: Kiến nghị cải tạo chợ Hà Phong đã được cử tri phản ánh trong thời gian dài. Tuy nhiên, trước đây chưa có cơ chế phù hợp để sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư, sửa chữa chợ. Đến nay, cơ chế đã thuận lợi hơn, đáp ứng yêu cầu thực tế. Trước yêu cầu cấp thiết của người dân, phường Hà Tu đã chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa chợ. Phương án đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng. Theo đó, các hạng mục chính gồm cải tạo, thay thế phần mái; sửa chữa hệ thống cột; nâng cấp hệ thống sân, thoát nước; đặc biệt là đầu tư hệ thống PCCC nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. Trong thời gian thi công, chúng tôi sẽ xây dựng phương án di dời các hộ kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán. Thời gian triển khai dự kiến hoàn thành công trình trong 60 ngày.

Sau nhiều năm cử tri kiến nghị, chợ Hà Phong đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cải tạo với những phần việc cụ thể đã được chính quyền địa phương triển khai. Việc sửa chữa, nâng cấp không chỉ góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp của công trình, mà còn tạo môi trường kinh doanh an toàn, sạch sẽ hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân địa phương.