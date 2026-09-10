“Nỗi nhớ mùa thu”- Khúc thu dịu dàng của Lại Tuấn Hiền

“Nỗi nhớ mùa thu” của Lại Tuấn Hiền là một khúc thu dịu dàng, trong trẻo, thấm đẫm nỗi nhớ và tình yêu.

Qua những hình ảnh giàu sức gợi như nắng thu, mây hồng, hoa nhài, ánh trăng, tiếng trống kỳ lân và lời mẹ ru, tác giả đưa người đọc trở về với một miền ký ức thân thương của tuổi thơ và tình mẫu tử.

Từ nỗi nhớ một mùa thu, bài thơ nâng lên thành nỗi nhớ cội nguồn, quê hương; đặc biệt, hình ảnh “vầng trăng nhỏ chẳng xa rời đất mẹ” để lại dư âm đẹp về sự gắn bó của con người với nơi mình sinh ra. Ngôn ngữ mềm mại, hình ảnh tinh tế cùng giọng thơ êm ái đã tạo nên một bức tranh thu giàu cảm xúc và sức lay động.

NỖI NHỚ MÙA THU

Nắng óng ả choàng voan lên mái tóc

Dải mây hồng tô thắm nét môi yêu

Thu vời vợi, dịu dàng trên khóm lá

Phương trời xa, ơi thương nhớ chi nhiều

Bông nhài trắng ấp iu màu tinh khiết

Hương thì thầm xao xuyến thoảng làn thu

Em ngước mắt đón mùa xanh áo biếc

Đâu vườn thơm lưu luyến cánh chim xưa

Em có nhớ ánh trăng vàng rời rợi

Trong đêm rằm, rộn rã trống kỳ lân

Bóng chị Hằng lung linh theo sóng nước

Gió thu bay, cổ tích ghé bao lần

“Năm canh chày, mẹ ru con ngủ”

Từng ngày đi, em vững bước vào đời

Vầng trăng nhỏ chẳng xa rời đất mẹ

Mỗi độ về, thu vẫn gió đưa nôi...

5/9/2026, Lại Tuấn Hiền