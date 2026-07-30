Nga truy tố nhà đồng sáng lập Telegram với cáo buộc hỗ trợ khủng bố, phát lệnh truy nã quốc tế

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 29/7 thông báo nhà đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov bị buộc tội "hỗ trợ hoạt động khủng bố", đồng thời đưa tên ông vào danh sách truy nã quốc tế của Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường kiểm soát hoạt động của Telegram, như một phần trong chiến dịch siết chặt quản lý không gian mạng sau khi Matxcơva phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022.

Nhà đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram Pavel Durov. Ảnh: AP.

Theo Trung tâm Quan hệ công chúng của FSB, ông Pavel Durov bị truy tố theo Khoản 1.1 Điều 205.1 Bộ luật Hình sự Nga về tội hỗ trợ hoạt động khủng bố. FSB cáo buộc ban điều hành Telegram đã không gỡ bỏ nhiều kênh, nhóm trò chuyện và chatbot mà phía Nga cho rằng bị các cơ quan tình báo Ukraine cùng các tổ chức khủng bố và cực đoan lợi dụng để chuẩn bị, điều phối các hoạt động phá hoại, khủng bố và lừa đảo trực tuyến tại Nga, mặc dù đã nhiều lần nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng.

FSB cho biết từ năm 2022 đến nay, Nga đã ghi nhận khoảng 153.000 vụ phạm tội có liên quan đến Telegram, trong đó có nhiều vụ khủng bố và phá hoại. Cơ quan này cũng tuyên bố đã ngăn chặn 475 âm mưu tấn công khủng bố được cho là được chuẩn bị thông qua nền tảng Telegram. Trong khi đó, Cơ quan Giám sát Liên bang Nga về Truyền thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông đại chúng (Roskomnadzor) cho biết đã gửi hơn 150.000 yêu cầu đề nghị Telegram gỡ bỏ các nội dung vi phạm nhưng không được đáp ứng.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự Nga, người bị kết tội hỗ trợ hoạt động khủng bố có thể phải đối mặt với mức án từ 8 đến 15 năm tù, thậm chí tù chung thân nếu có các tình tiết tăng nặng hoặc bị truy tố theo những điều khoản khác.

Ông Pavel Durov, 41 tuổi, là nhà đồng sáng lập mạng xã hội VKontakte – thường được ví như "Facebook của Nga" – trước khi cùng anh trai sáng lập Telegram vào năm 2013. Năm 2014, ông rời Nga sau khi từ chối cung cấp dữ liệu người dùng Ukraine trên VKontakte cho giới chức Nga. Hiện Telegram có gần 1 tỷ người dùng trên toàn cầu và được sử dụng rộng rãi tại cả Nga và Ukraine, bao gồm cả trong các cơ quan nhà nước và lực lượng quân đội.

Sau khi Nga mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào mình hồi tháng 2 năm nay, ông Pavel Durov cáo buộc chính quyền Nga sử dụng vụ việc làm cái cớ để tiến tới cấm hoàn toàn Telegram. Đến nay, cả Telegram và ông Durov đều chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định truy tố và phát lệnh truy nã quốc tế của phía Nga.