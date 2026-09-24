Không có hội thảo dành cho người nước ngoài tham dự tại phường Bãi Cháy

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, ngay trong ngày 24/9, UBND phường Bãi Cháy đã tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về việc tổ chức hội thảo dành cho khách Trung Quốc tại quần thể nghỉ dưỡng D'LIORO Hotel & Resort trên địa bàn phường.

Qua xác minh của UBND phường Bãi Cháy cho thấy, không có hoạt động tổ chức hội thảo tại quần thể nghỉ dưỡng D'LIORO Hotel & Resort như thông tin phản ánh.

Theo thông tin phản ánh, vào ngày 15/9, tại D'Lioro Hotel & Resort có tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc Trung Quốc.

UBND phường Bãi Cháy đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành làm việc với đại diện Công ty TNHH Đức Dương (đơn vị quản lý D'LIORO Hotel & Resort) để xác minh.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Đức Dương, ngày 9/9/2026, Công ty TNHH Đức Dương - Chi nhánh Hạ Long (Khách sạn D'LIORO Hotel & Resort) và Công ty Du lịch Dịch vụ Bình An Việt Nam (Móng Cái) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hội trường và tiệc Gala dinner phục vụ đoàn 229 khách của Công ty Fudi (Trung Quốc) đến tham quan, du lịch tại thành phố.

Chương trình được tổ chức tại khách sạn vào ngày 15/9. Từ 15h đến 17h là thời gian bố trí hội trường, kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng; từ 18h đến 22h diễn ra chương trình gala, khen thưởng, trao quà, ăn uống và giao lưu văn nghệ nội bộ.

Đại diện khách sạn D'LIORO Hotel & Resort khẳng định: Không có hoạt động giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng; không trao đổi mua bán về sản phẩm tại hội nghị; không có hoạt động tổ chức hội thảo tại khách sạn như thông tin phản ánh.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Bãi Cháy tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú và điểm du lịch trên địa bàn

Đoàn công tác của UBND phường đã yêu cầu Công ty TNHH Đức Dương xuất trình toàn bộ hồ sơ hợp tác với Công ty Du lịch Dịch vụ Bình An Việt Nam. Trên cơ sở đó, UBND phường tiếp tục làm việc với các đơn vị có liên quan để xác minh và xử lý vi phạm theo quy định (nếu có).

Liên quan đến thông tin về việc có cơ sở bày bán sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, biển hiệu sai quy định, UBND phường đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và Công an phường tiến hành kiểm tra đối với một số hộ kinh doanh, cung cấp sản phẩm du lịch trên địa bàn. Qua kiểm tra, đã lập biên bản xử lý 3 hộ kinh doanh (đồ ăn nhanh, đồ uống, thuốc lá, thủ công mỹ nghệ…) đối với hành vi vi phạm về biển hiệu và không niêm yết công khai giá mặt hàng… Ngoài các hành vi trên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra chưa phát hiện các hành vi vi phạm khác.

Trong thời gian tới, UBND phường Bãi Cháy tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn của phường phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, công an phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn phường Bãi Cháy.