Kiểm tra, xác minh phản ánh về sự kiện có người nước ngoài tham dự tại phường Bãi Cháy

UBND thành phố Quảng Ninh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng phối hợp với UBND phường Bãi Cháy kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến một số sự kiện có sự tham gia của người nước ngoài tổ chức trên địa bàn.

Theo thông tin phản ánh, ngày 15/9, tại D'Lioro Hotel & Resort, phường Bãi Cháy có tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc Trung Quốc.

Trước đó, UBND thành phố nhận được thông tin phản ánh về việc thời gian qua, tại một số cơ sở, địa điểm tổ chức sự kiện trên địa bàn phường Bãi Cháy diễn ra các sự kiện có đông người nước ngoài tham dự. Trong đó, ngày 15/9, tại D'Lioro Hotel & Resort, phường Bãi Cháy có tổ chức sự kiện giới thiệu, quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng có nguồn gốc Trung Quốc.

Trước thông tin phản ánh trên, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh; đồng thời chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố, Sở Y tế, UBND phường Bãi Cháy và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh.

Nội dung kiểm tra tập trung làm rõ tổ chức, cá nhân tổ chức sự kiện; nội dung, quy mô, thành phần tham dự; việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan, nhất là về quản lý người nước ngoài, an ninh, trật tự, kinh doanh theo phương thức đa cấp và quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.

UBND thành phố cũng yêu cầu các đơn vị khi phát hiện vi phạm phải kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Kết quả kiểm tra, xác minh phải được báo cáo UBND thành phố trước ngày 27/9/2026.