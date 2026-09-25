Đảm bảo an toàn thực phẩm hướng tới giá trị bền vững

Đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), minh bạch nguồn gốc xuất xứ và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP được ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Qua rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, toàn thành phố có 18.069 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Trong đó, cấp thành phố quản lý 919 cơ sở và cấp phép điều kiện bảo quản đối với tàu cá; UBND các địa phương quản lý 17.150 cơ sở.

Nuôi ong mật tại HTX Đại Phát, thôn Lương Mông, xã Lương Minh.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 908 cơ sở. Đối với các cơ sở nhỏ lẻ thuộc diện ký cam kết, các đơn vị, địa phương đã tổ chức ký cam kết cho 16.456/17.121 cơ sở, đạt 96,1%. Qua kiểm tra đột xuất đối với 93 cơ sở thực hiện bản cam kết, 100% cơ sở đều đạt yêu cầu đề ra.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Nông nghiệp và Môi trường với các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Hải quan và chính quyền địa phương. Qua kiểm tra 352 cơ sở sơ chế, chế biến thủy sản trên địa bàn, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 75 cơ sở với tổng số tiền 500,5 triệu đồng.

Cùng với công tác kiểm tra, ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố cũng tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng tiêu chuẩn tiên tiến. Điển hình như triển khai mô hình áp dụng HACCP trong chế biến chè tại xã Đường Hoa và áp dụng ISO 22000:2018 trong chế biến thủy sản tại phường Quang Hanh… giúp gia tăng giá trị và thương hiệu cho nông sản Quảng Ninh.

Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn đã được đưa vào vận hành hiệu quả. Từ ngày 1/7/2026 đến 11/9/2026, toàn thành phố đã cập nhật mới 1.297 cơ sở, cấp mới 540 tài khoản và 327 mã QR cho sản phẩm. Đến nay, hệ thống đã ghi nhận 3.317 cơ sở, cấp 1.633 tài khoản cơ sở và 3.011 mã QR cho các sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực phối hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; bước đầu kiểm thử thành công trên các sản phẩm chủ lực như miến dong Bình Liêu và trà hoa vàng Quy Hoa.

Tính đến cuối tháng 8/2026, Quảng Ninh có 358 sản phẩm OCOP còn thời hạn chứng nhận (gồm 263 sản phẩm 3 sao, 79 sản phẩm 4 sao và 16 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia) của 139 chủ thể. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã đánh giá, phân hạng 32 sản phẩm, phát triển mới 14 sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, có thêm 8 sản phẩm vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia.

Thành viên Tổ hợp tác trồng và chế biến chè VietGAP thôn 1, xã Quảng Đức, thu hái chè.

Ông Nguyễn Tiến Văn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết: "Thời gian qua, công tác quản lý chất lượng và ATTP đã có những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, cái khó hiện nay là đa phần cơ sở sản xuất trên địa bàn vẫn còn quy mô nhỏ lẻ, hoạt động theo mùa vụ nên việc tuân thủ khép kín các điều kiện ATTP và lưu giữ hóa đơn, chứng từ để truy xuất nguồn gốc đôi lúc còn hạn chế. Tới đây, Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tập huấn, hướng dẫn bà con đăng ký tài khoản, cập nhật nhật ký sản xuất lên hệ thống truy xuất nguồn gốc theo nguyên tắc "khai báo 1 lần, sử dụng nhiều lần". Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiên quyết xử lý các cơ sở cố tình vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng và uy tín nông sản thành phố".

Trong những tháng cuối năm, ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố xác định tiếp tục đôn đốc các xã, phường, đặc khu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu truy xuất nguồn gốc, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời. Tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, chế biến thực phẩm, nhất là dịp cao điểm lễ, Tết.

Song song với đó, ngành tiếp tục hỗ trợ các chủ thể OCOP hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại các sản phẩm đến hạn, đẩy mạnh công tác kết nối thị trường và nhân rộng các mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, HACCP…, góp phần để nông nghiệp Quảng Ninh phát triển an toàn, chất lượng và bền vững.