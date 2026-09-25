Trung thu yêu thương đến với học sinh đảo Ngọc Vừng

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, tối 24/9, tại thôn đảo Ngọc Vừng (đặc khu Vân Đồn) Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh phối hợp với UBND đặc khu Vân Đồn, Nhóm Từ thiện Huệ Thảo các lực lượng vũ trang tổ chức chương trình “Trung thu cho em – Trên đảo Ngọc Vừng”.

Tiết mục múa lân, sư, rồng mang không khí Trung thu vui tươi, rộn ràng đến với các em thiếu nhi trên đảo Ngọc Vừng.

Tại chương trình, các em học sinh cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ, ca múa hát đặc sắc với chủ đề Tết Trung thu, tạo không khí gần gũi, gắn kết giữa nhà trường, các lực lượng đóng quân trên đảo và thiếu nhi. Màn múa lân sôi động cùng hoạt động rước đèn Trung thu thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thôn đảo tham gia, tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng trên đảo.

Các em thiếu niên, nhi đồng rước đèn ông sao trong đêm hội Trung thu.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và Nhóm Từ thiện Huệ Thảo trao học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện năm học 2025-2026; trao 158 suất quà gồm bánh, kẹo, gấu bông cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học và THCS tại thôn đảo Ngọc Vừng. Tổng trị giá học bổng và quà tặng gần 40 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố Quảng Ninh và Nhóm Từ thiện Huệ Thảo trao các suất học bổng cho các em học sinh vượt khó đạt thành tích trong học tập tại thôn đảo Ngọc Vừng.

Chương trình vui Tết Trung thu đã mang đến cho các em học sinh tại thôn đảo Ngọc Vừng một đêm hội vui tươi, ấm áp và nhiều ý nghĩa; qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các tổ chức, cá nhân đối với thiếu niên, nhi đồng, nhất là học sinh tại địa bàn thôn đảo. Đây cũng là nguồn động viên thiết thực, góp phần khích lệ các em thêm yêu trường, mến bạn, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thi đua học tập và rèn luyện tốt trong năm học 2026-2027.