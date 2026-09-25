Hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài và ứng xử trên môi trường số

Ngày 25/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài trên Fanpage, xử lý khủng hoảng truyền thông và văn hóa ứng xử trên môi trường số. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các tổ chức thành viên, cán bộ, công chức cơ quan MTTQ, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cùng đội ngũ cộng tác viên website, Fanpage của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đại biểu được hướng dẫn cách lựa chọn đề tài, tổ chức nội dung và thể hiện tin, bài phù hợp với đặc trưng tiếp nhận thông tin trên các nền tảng số. Đồng thời, tập trung vào kỹ năng kiểm chứng thông tin, xử lý phản hồi, ứng phó với khủng hoảng truyền thông, ứng dụng một số công cụ số, trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ xây dựng nội dung và giữ chuẩn mực khi tham gia mạng xã hội.

Hội nghị góp phần bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, từng bước nâng cao chất lượng nội dung và hiệu quả truyền thông của MTTQ cùng các tổ chức thành viên trên môi trường số.