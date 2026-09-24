Phường Hạ Long: Sôi động Đêm hội trăng rằm

Tối 24/9, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm 2026” với chủ đề “Trăng sáng ước mơ” cho trên 2.100 thiếu niên, nhi đồng tại các trường học, khu phố trên địa bàn.

Tại chương trình, thiếu niên, nhi đồng được đón không khí Trung thu rộn ràng với nhiều hoạt động vui tươi, hấp dẫn như: Múa lân sư rồng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thiếu nhi, học sinh các trường trên địa bàn phường biểu diễn; tham gia chương trình giao lưu chị Hằng - chú Cuội, đố vui có thưởng...

Tại đêm hội, lãnh đạo phường Hạ Long đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Dịp này, phường Hạ Long trao những phần quà ý nghĩa đến thiếu nhi, góp phần động viên, khích lệ các em chăm ngoan, học tập tốt.

“Đêm hội trăng rằm" 2026 phường Hạ Long không chỉ mang đến cho thiếu niên, nhi đồng một sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần tạo môi trường để các em được vui chơi, giao lưu, phát triển toàn diện và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.

Các em nhỏ phường Hạ Long hào hứng tham gia "Đêm hội trăng rằm" 2026.

Múa lân sư rồng tạo không khí rộn ràng trong đêm trung thu tại phường Hạ Long.



Các em nhỏ được nghe lãnh đạo phường Hạ Long đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Lãnh đạo phường Hạ Long tặng quà thiếu nhi trên địa bàn phường.

﻿Các em nhỏ thể hiện bài hát Quảng Ninh bước vào kỷ nguyên mới.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn và sôi động được chính các em học sinh trên địa bàn phường Hạ Long biểu diễn mang tới một đêm hội Trung thu ý nghĩa và đầy màu sắc.

Các em nhỏ hào hứng tham gia trả lời câu hỏi trong chương trình giao lưu với Hằng - chú Cuội, đố vui có thưởng.

Lãnh đạo phường Hạ Long tặng quà, phá cỗ cùng các em nhỏ trong "Đêm hội trăng rằm" 2026.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” 2026 phường Hạ Long đã mang đến sân chơi vui tươi, bổ ích, góp phần tạo nên mùa Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa cho thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn.