Phường Hạ Long: Sôi động Đêm hội trăng rằm

Tối 24/9, tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm 2026” với chủ đề “Trăng sáng ước mơ” cho trên 2.100 thiếu niên, nhi đồng tại các trường học, khu phố trên địa bàn.
Tại chương trình, thiếu niên, nhi đồng được đón không khí Trung thu rộn ràng với nhiều hoạt động vui tươi, hấp dẫn như: Múa lân sư rồng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thiếu nhi, học sinh các trường trên địa bàn phường biểu diễn; tham gia chương trình giao lưu chị Hằng - chú Cuội, đố vui có thưởng...
Tại đêm hội, lãnh đạo phường Hạ Long đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Dịp này, phường Hạ Long trao những phần quà ý nghĩa đến thiếu nhi, góp phần động viên, khích lệ các em chăm ngoan, học tập tốt.
“Đêm hội trăng rằm" 2026 phường Hạ Long không chỉ mang đến cho thiếu niên, nhi đồng một sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần tạo môi trường để các em được vui chơi, giao lưu, phát triển toàn diện và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em.